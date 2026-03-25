Egypte: C'est officiel, Mohamed Salah va quitter Liverpool cet été

Une immense page va se tourner cet été : Mohamed Salah va quitter Liverpool. Le joueur et le club l'ont confirmé ce mardi 24 mars 2026.

C'est une bombe qui vient de tomber sur le monde du football. Mohamed Salah va quitter Liverpool. Le Pharaon l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Quelques minutes après, les Reds l'ont confirmé via un communiqué. Le joueur de 33 ans est pourtant sous contrat jusqu'en juin 2027. « Mohamed Salah mettra un terme à son illustre carrière avec le Liverpool Football Club à la fin de la saison 2025-26. Le moment de célébrer pleinement son héritage et ses accomplissements viendra plus tard dans l'année, lorsqu'il fera ses adieux à Anfield », lit-on.

Mohamed Salah a signé à Liverpool en 2017 en provenance de l'AS Rome. En 435 matchs, il a inscrit 255 buts et délivré 122 passes décisives. Il est le 3e meilleur scoreur de l'histoire des Reds derrière Ian Rush (339 buts) et Roger Hunt (280). Salah a remporté la Premier League (2 fois), la Ligue des champions (1 fois) ainsi que plusieurs titres de meilleur buteur (trois fois) et de meilleur passeur (2 fois).