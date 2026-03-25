Tunisie: Une charte de compétitivité pour booster le secteur industriel

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a présidé le 24 mars 2026 la première réunion de la commission de pilotage chargée de la charte de compétitivité pour le développement du secteur des industries électroniques à l'horizon 2030.

L'événement a rassemblé des représentants des ministères concernés, des experts et des dirigeants d'entreprises majeures telles que Elentica, ainsi que des acteurs du projet de soutien aux petites et moyennes entreprises.

La charte s'inscrit dans la stratégie nationale pour l'industrie et l'innovation et vise à renforcer la compétitivité du secteur, attirer les investissements électroniques, stimuler l'innovation, améliorer la qualité et la productivité, développer les exportations et créer de nouveaux emplois.

Les objectifs incluent un taux d'intégration locale de 55 % contre 35 % fin 2025, la création de 30 000 emplois supplémentaires, l'augmentation de la contribution des investissements au produit industriel brut de 20 %, un chiffre d'affaires de 3 % et le doublement des exportations de 3,5 à 7 millions de dinars.

Actuellement, le secteur regroupe 150 entreprises, offre 70 000 emplois et contribue à 15 % du produit industriel brut tunisien, affirmant ainsi son rôle stratégique dans le développement économique et technologique du pays.