Soudan: D'intenses combats signalés dans la région du Nil Bleu à la frontière avec l'Éthiopie

De violents combats opposent depuis le 22 mars l'armée soudanaise aux paramilitaires des Forces de soutien rapide et leurs alliées dans la région du Nil Bleu au sud-est du Soudan. Les FSR, soutenus par le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N), dirigé par Abdul Aziz el-Hilu avancent vers la ville stratégique de Kurmuk, dont ils annoncaient avoir repris le controle ce 24 mars. Une ville clé qu'ils essayaient d'encercler afin de contrôler l'ensemble de l'État du Nil-Bleu. Cet État, frontalier avec l'Éthiopie et le Soudan du sud, concentre actuellement les combats entre l'armée et les paramilitaires soudanais.

Cette attaque menée par une force conjointe des FSR et du Mouvement populaire (SPLM-N) a réussi à prendre trois zones de la localité de Jurt, située dans les environs de Kurmuk, dans la région du Nil Bleu au sud-est du Soudan.

Les combattants des FSR multiplient les publications des vidéos sur les réseaux sociaux montrant leur avancée et le contrôle de Jurt où une grande quantité d'armes et de munitions a été saisie après un « coup dur reçu par l'armée » indique un communiqué du Mouvement populaire.

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Un officier de l'armée se trouvant sur place assure que l'armée a capturé 75 combattants des forces de Joseph Toka, appartenant au groupe 147 du Mouvement populaire venue depuis l'Éthiopie pour attaquer le Nil Bleu. De son côté, le gouvernement de l'État du Nil Bleu accuse dans un communiqué une « force régionale » de s'impliquer dans l'attaque sans plus de précisions.

Durant les derniers mois, le pouvoir soudanais a accusé plusieurs fois l'Éthiopie de s'impliquer au Soudan aux côtés des FSR et en accueillant sur son territoire une base d'entrainement et de ravitaillement pour les forces d'Abdul Aziz el Hilu chef du Mouvement populaire.

Au cours de la dernière semaine de février et au début du mois de mars, l'armée avait repoussé de nombreuses tentatives pour avancer vers Kurmuk.