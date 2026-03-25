Burkina Faso: Nouvelle attaque des jihadistes du Jnim dans le Centre-Nord

Au Burkina Faso, les soldats burkinabés et supplétifs des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de nouveau confrontés à une attaque jihadiste du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim). La dernière en date remonte à ce dimanche 22 mars dans la région du Centre-Nord et a fait au moins vingt morts.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux datée du dimanche 22 mars montre des soldats burkinabés parader et se féliciter d'avoir incendié une dizaine de cases d'un village. Un campement en brousse près de la commune de Tougouri, au Centre-Nord du Burkina Faso, qu'ils présentent comme abritant des jihadistes.

Un triomphe un peu dérisoire qui va vite tourner à la déroute puisque plus tard dans la journée, cette même unité combattante est prise en embuscade par les terroristes qui ne font pas de quartier.

Sur une autre vidéo, cette fois postée par les jihadistes du Jnim, on reconnait l'un des militaires incendiaires criblé de balles, au sol et dont le sac militaire est fouillé par ses assaillants.

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Ce sont les jihadistes qui filment ces mêmes soldats morts, dont les corps ont été carbonisés pour certains d'entre eux par les terroristes du Jnim qui revendiquent dans un communiqué en arabe avoir fait une vingtaine de victimes et confisqué armes, équipement et téléphones.

Des terroristes qui contrôlent la zone de Yagadi, à un peu plus de 150 km de Kaya, le chef-lieu de la première région militaire au Burkina Faso.