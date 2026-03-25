Après sa participation en juin 2025 à la 4ème Conférence internationale sur le financement du développement à Séville, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye est arrivé ce mardi et restera jusqu'au jeudi 26 mars à Madrid. Il doit y rencontrer le couple royal et le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez.

Madrid veut renforcer son alliance avec Dakar, rapporte notre correspondant à Madrid, François Musseau. C'est une volonté exprimée depuis plusieurs mois et que cette visite d'État du chef de l'État sénégalais en Espagne entend concrétiser. Le président Bassirou Diomaye Faye sera reçu ce mercredi 25 mars dans la salle la plus prestigieuse du Palais d'Orient de Madrid, en présence du roi Philippe VI. C'est dire l'importance qu'on entend donner ici à cette rencontre qui doit resserrer les liens politiques et économiques bilatéraux.

Dans le cadre d'une alliance entre pays jusqu'à 2030, l'Espagne va augmenter son aide financière jusque'à 180 millions d'euros. Des fonds qui iront financer des secteurs comme celui de l'eau, de l'agriculture, de l'éducation ou encore de la formation professionnelle. Cela représente environ 50 millions de plus que l'aide consentie jusqu'alors.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la presse conservatrice, comme le journal ABC, il est reproché à Pedro sanchez de recevoir le jeune président sénégalais, d'augmenter l'aide, alors que le pays africain vient de renforcer sa législation contre l'homosexualité en multipliant par deux les peines encourues. Pour autant, Madrid entend bien renforcer sa coopération avec Dakar. En bonne partie car l'Espagne a besoin du Sénégal pour surveiller ses côtes d'où partent une bonne partie des migrants qui tentent de rejoindre illégalement l'archipel des Canaries.

Une forte délégation sénégalaise

Le Président Sénégalais a été précédé par ses ministres des Affaires étrangères et de l'Économie. Ce 24 mars, les chefs de la Diplomatie des deux pays ont signé un nouvel accord-cadre de partenariat pays pour les quatre ans à venir. Accord qui comprend une l'enveloppe de 180 millions d'euros, soit 118 milliards de francs CFA. À l'heure actuelle, la Chambre de commerce espagnole a déjà mis en place un programme de formations professionnelles pour les jeunes comme alternative à l'immigration irrégulière. Avec ce nouvel accord, le gouvernement espagnol entend soutenir le programme de développement « Vision Sénégal 2050 ».

l'Espagne est le 4ème pays le plus important pour le Sénégal en terme d'échanges commerciaux derrière la Chine et la France notamment. Le Président Diomaye Faye se rendra le 26 mars à un forum des entreprises organisé par la Chambre de commerce espagnole avant de déjeuner avec le roi et la reine d'Espagne.