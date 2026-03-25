Angola: Report du procès de deux ressortissants russes accusés d'espionnage et de trafic d'influence

Le procès de deux ressortissants russes, Lev Lakshtanov et Igor Ritchin, s'est ouvert pour quelques minutes ce mardi 24 mars 2026 à Luanda avant d'être reporté au 14 avril prochain. Ils sont poursuivis notamment pour avoir mené des campagnes de désinformation et avoir tenté d'interférer dans la prochaine élection présidentielle, prévue en 2027.

Lev Lakshtanov et Igor Ritchin sont détenus depuis le 7 août dernier à la suite des violentes manifestations contre la hausse des prix du carburant. La police avait alors saisi des ordinateurs, des disques durs ainsi que des reçus de virements bancaires émis dans le cadre des opérations de propagande.

Selon le parquet, ils se présentaient comme journalistes à leur entrée sur le territoire mais avaient coordonné, entre 2024 et 2025, une campagne de déstabilisation politique et recruté des Angolais pour diffuser de fausses nouvelles et encourager les manifestations et les pillages. Au total, 11 chefs d'accusation, dont terrorisme, espionnage et trafic d'influence, sont retenus contre eux.

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Lev Lakhstanov et Igor Ritchin auraient agi pour le compte du réseau Africa Politology. Selon des documents internes consultés par RFI dans le cadre d'une enquête journalistique internationale sur les agissements de ce groupe de communicants lié au régime russe. Africa Politology a pour objectif de décrédibiliser le parti au pouvoir MPLA, et de cibler en particulier le grand projet de corridor de Lobito fermement soutenu par les États-Unis.

Les avocats de la défense balaient ces accusations, les deux ressortissants n'auraient pas de lien avec ce groupe ni avec le gouvernement russe.