Mozambique: Pour s'approvisionner en gaz, l'Ukraine se tourne vers le pays et sa production

Les présidents ukrainien et mozambicain ont échangé au téléphone lundi 23 mars. L'Ukraine, qui fait face à une dégradation de sa production gazière du fait du conflit avec la Russie, a déjà entamé des discussions avec les États-Unis et le Mozambique semble être une option supplémentaire.

Si Daniel Chapo a communiqué sur la volonté de renforcer la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du commerce et de la formation, Volodymyr Zelensky a été plus précis dans une communication sur Telegram. Le gaz mozambicain y est particulièrement mentionné. « Nous avons discuté des possibilités d'approvisionnement en gaz », a déclaré le président ukrainien.

Car depuis 2022, le Mozambique est devenu producteur de gaz. L'année suivante, son projet Coral South FLNG lui a permis d'exporter 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. C'est encore peu, comparé à l'exportation algérienne et nigériane, leaders africains dans le domaine, avec leurs près de 13 millions de tonnes chacun.

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Cependant, le Mozambique se classe 3e en Afrique en termes de réserves. Le projet Mozambique LNG opéré par TotalEnergies, relancé en début d'année, doit lui permettre de développer considérablement sa production. Cependant ce projet situé dans le Cabo Delgado, est contraint par des problèmes de sécurité importants. Sur place, la présence armée rwandaise pourrait être prochainement retirée.

Un sujet qui semble avoir été évoqué entre les présidents. Volodymyr Zelensky précise dans sa courte communication avoir échangé sur « des solutions pour relever les défis sécuritaires ».