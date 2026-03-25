Congo-Kinshasa: Une deuxième paire de jumeaux gorilles voit le jour en trois mois dans le parc des Virunga

Deux bébés gorilles des montagnes, des jumeaux, sont récemment nés dans le parc des Virunga, à l'est de la RDC. Un événement rarissime, trois mois seulement après une autre naissance gémellaire dans ce même parc, souvent au coeur des combats entre l'armée et les groupes armés.

Après la famille Bageni, c'est la famille Baraka qui passe de 17 à 19 membres. Selon une annonce du parc national des Virunga, deux petits jumeaux gorilles des montagnes, a priori un garçon et une fille, sont nés dans le courant du mois de mars.

Sur les images diffusées par les écogardes, on les aperçoit blottis contre leur mère. Particulièrement fragiles, d'autant plus lorsqu'ils sont deux, ils sont sous l'étroite protection de cette dernière et de leur clan et « font l'objet d'un suivi étroit par les équipes de terrain », note un communiqué.

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Accepter Gérer mes choix Les naissances de jumeaux sont très rares. Ce n'est que la cinquième fois en un siècle que cela se produit aux Virunga. Alors, lorsque cela survient à deux reprises à quelques mois d'intervalle, c'est un « événement exceptionnel », appuie le communiqué du parc de l'est de la RDC, dans la province du Nord-Kivu.

« Un indicateur des efforts de conservation qui se poursuivent malgré l'instabilité actuelle dans l'est de la RDC », se félicite dans un communiqué Jacques Katutu, le responsable du suivi des gorilles du parc.

Les prochaines semaines vont être déterminantes pour les deux jumeaux qui n'ont, pour l'instant, pas de nom, les écogardes préférant attendre deux mois avant de les baptiser.

Un cap passé par les deux jumeaux nés en janvier, qui se prénomment Uzima et Urithi, respectivement symboles de la vie et de la transmission.