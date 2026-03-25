Afrique: Coupe du monde 2026 - À l'heure de la trêve internationale, les mondialistes africains à l'oeuvre

Avant la Coupe du monde (11 juin au 19 juillet), les nations africaines qualifiées pour la phase finale s'avancent vers une répétition lors de matchs amicaux de la trêve internationale de fin mars. Et ce, à moins de trois mois du coup d'envoi.

Sacré champions d'Afrique pour la deuxième fois de leur histoire, sur le terrain, le 18 janvier dernier, le Sénégal fera face au Pérou samedi 28 mars au Stade de France. Mais la fête est un peu gâchée, car les Lions de la Teranga ont eu la mauvaise surprise d'apprendre leur défaite sur tapis vert par le jury d'appel de la CAF. Le 31 mars, Sadio Mané et ses coéquipiers joueront à domicile contre la Gambie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

De leur côté, les Marocains joueront aussi sur le sol français, à Lens le 31 mars face au Paraguay. Les Lions de l'Atlas, qui ont établi un record en se qualifiant pour les demi-finales d'un Mondial en 2022 au Qatar pour devenir la première nation africaine à atteindre le dernier carré, affronteront un autre pays du continent sud-américain avec l'Équateur le 27 mars à Madrid.

Le retour de Nicolas Pépé

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Autre nation africaine qualifiée pour le Mondial, la Côte d'Ivoire sera en Angleterre pour deux rencontres amicales. Tout d'abord à Milton Keynes contre la Corée du Sud, le 28 mars et à Liverpool, trois jours plus tard pour rencontrer l'Écosse. L'attaquant Yan Diomandé, évoluant au RB Leipzig et blessé à l'épaule a été remplacé dans la foulée par Nicolas Pépé, 50 sélections et 11 buts. Absent de la dernière liste à la CAN au Maroc, il est rappelé par le sélectionneur Émerse Faé.

Prévu à Doha au Qatar, le match opposant l'Espagne à l'Égypte a été délocalisé en raison de la guerre actuelle au Moyen-Orient. La Roja et les Pharaons, tous qualifiés pour le Mondial 2026, vont se rencontrer le 31 mars 2026 au stade RCDE de Barcelone. Auparavant, les coéquipiers de Mohamed Salah seront à Jeddah où ils affronteront l'Arabie saoudite le 27 mars.

Le Cap-Vert se frottera au Chili (27 mars) et à la Finlande (30 mars), très loin du continent africain, à Auckland en Nouvelle-Zélande.

Douze années après leur dernière participation à la Coupe du monde 2014 au Brésil, l'Algérie signe son retour au Mondial. En Italie, les Verts affronteront le Guatemala (27 mars à Gênes), puis l'Uruguay le 31 mars à Turin. Ce rassemblement signe le retour d'Amine Gouiri et Houssam Aouar, tous deux absents de la dernière CAN au Maroc.

Le Ghana installé à Vienne en Autriche

L'Afrique du Sud affrontera un pays d'Amérique centrale, le Panama, à l'occasion de deux rencontres, l'une au Moses Mabhida Stadium de Durban, le vendredi 27 mars et l'autre au DHL Cape Town Stadium, le mardi 31. « C'était le bon choix d'opter pour le Panama pour disputer deux matchs internationaux ici en Afrique du Sud. Nous allons beaucoup apprendre du style de jeu d'Amérique centrale. Le résultat n'est pas le plus important, mais je ne veux pas subir deux défaites, ni de lourdes défaites », a déclaré le sélectionneur Hugo Broos.

Le Ghana s'est installé à Vienne pour préparer ses prochains matchs amicaux contre l'Autriche le 27 mars et contre l'Allemagne le 30 mars à Stuttgart. Appelé par le Ghana et le Togo lors de cette fenêtre internationale, deux sélections pour lesquelles il est éligible, Marvin Senaya a opté pour les Black Stars. Le latéral d'Auxerre pourrait connaître sa première cape face à l'Autriche ou à l'Allemagne.

Pour la Tunisie, ce sera un voyage dans un des pays hôtes du Mondial, le Canada. Les Aigles de Carthage affronteront Haïti le 29 mars à Toronto, avant de rencontrer les Canadiens le 1er avril. Le nouveau sélectionneur de la Tunisie, Sabri Lamouchi a convoqué 30 joueurs pour ce rassemblement. Les cadres à l'image d'Ellyes Skhiri ou d'Hannibal Mejbri sont bien présents au sein d'un groupe rajeuni avec notamment l'arrivée de Anisse Saidi (17 ans) et de Rayan Elloumi (18 ans) et Khalil Ayari (21 ans).