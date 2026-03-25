Ile Maurice: Le déficit s'allège à Rs 12,8 milliards avec un recul des importations

Rs 12,8 milliards. Tel est le déficit de la balance commerciale visible pour le mois de janvier 2026, en baisse de 36,8 % par rapport à décembre 2025 et de 25,8 % par rapport à janvier 2025, indiquent les données de Statistics Mauritius publiées le 17 mars.

Le commerce international total est passé de Rs 34,7 milliards en janvier 2025 à Rs 30,6 milliards en ce début d'année. Cette baisse s'explique principalement par la réduction des importations qui ont reculé de Rs 26 milliards à Rs 21,7 milliards. Les principaux produits importés sont les aliments et animaux vivants pour Rs 5 milliards, les combustibles minéraux et lubrifiants pour Rs 5 milliards et les machines et équipements de transport pour Rs 4,7 milliards. Par rapport au mois précédent, soit à décembre 2025, les importations ont diminué de 26,5 %, et de 16,5 % par rapport à janvier 2025.

Les importations proviennent principalement de la Chine (15,9 %), d'Oman (11,1 %), de la France (8,6 %), des Émirats arabes unis (8,6 %), de l'Inde (7,5 %) et de l'Afrique du Sud (5,9 %).

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Quant aux exportations totales, elles ont légèrement progressé, passant de Rs 8,7 milliards en janvier 2025 à Rs 8,9 milliards à la même période cette année. Les exportations domestiques ont augmenté de Rs 3,8 milliards à Rs 4,8 milliards, tandis que les réexportations ont reculé de Rs 1,9 milliard à Rs 1,5 milliard. Les principaux produits des exportations sont les aliments et animaux vivants pour Rs 3,1 milliards, les articles manufacturés divers pour Rs 1,35 milliard et les produits manufacturés classés principalement par matériau pour Rs 737 millions.

Les principaux marchés d'exportation sont le Royaume-Uni (13,5 %), les États-Unis (12,9 %), l'Afrique du Sud (11,4 %), la France (9,1 %), l'Espagne (8,6 %) et Madagascar (7,8 %).