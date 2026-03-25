Afrique: CAN basket fauteuil roulant - Le Sénégal vise le sacre à Luanda

Dakar — L'équipe nationale de basket en fauteuil roulant du Sénégal est dans de "bonnes conditions" de préparation pour aborder dans les meilleures dispositions la Coupe d'Afrique de la discipline, prévue du 27 mars au 5 avril à Luanda, ont assuré le sélectionneur des Lions, Pascal Montet, et son capitaine, Youssou Diouf.

Ils ont réaffirmé l'ambition du groupe de remporter la compétition.

La sélection nationale, arrivée à Luanda depuis trois jours pour les besoins de cette CAN, poursuit sa préparation dans la capitale angolaise.

L'entraîneur de l'équipe du Sénégal, Pascal Montet, s'est félicité des conditions de préparation du groupe, indiquant que "l'équipe est déjà à pied d'oeuvre pour aborder la compétition" dans les meilleures dispositions.

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"Nous sommes bien arrivés pour préparer la Coupe d'Afrique avec des ambitions importantes. Nous avons déjà commencé à travailler pour améliorer toutes les situations de jeu que nous rencontrerons pendant les matchs", a-t-il déclaré.

Selon lui, les conditions de travail sont "intéressantes" et permettent à l'équipe de peaufiner les derniers aspects techniques. "Tout va se jouer sur le terrain", a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de finaliser les derniers réglages avant le début de la compétition.

Le technicien français a également souligné le bon état d'esprit du groupe. "Le moral est bon, les joueurs ont envie de jouer et ils ont hâte d'affronter leurs adversaires", a-t-il dit.

De son côté, le capitaine de la sélection, Youssou Diouf, a réaffirmé l'objectif de l'équipe sénégalaise de "ramener la coupe au Sénégal".

"Depuis notre arrivée, l'objectif n'a pas changé. Toute l'équipe est concentrée, respecte les consignes et est prête à faire le travail. L'ambiance est bonne", a-t-il assuré.

L'équipe nationale de basket en fauteuil roulant du Sénégal a reçu, vendredi à Thiès, le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye en présence du président du Comité national paralympique, Cheikh Ndiaye.

Logé dans la poule A, le Sénégal affrontera successivement le Kenya et l'Angola le 28 mars, avant de croiser la République démocratique du Congo et l'Algérie le 29 mars.

La liste des joueurs sélectionnés :

Abdoulaye Mbaye (ASC Un fauteuil pour tous, Senegal), Issa Dia (Dakar Plateau, Senegal), Alioune Dramé (Lyon basket fauteuil, France), Papis Saër Mbaye (Besançon, France), Ibrahima Faye (Blanquefort, France), Sawrou Dieng (Pikine, Senegal), Saliou Diène (Asinara Waves Porto Torres, Italie), Dieudonne Dagoia (Tabou Dabo, Senegal), Badara Samb (Feurs, France, Samba Ndao (Strasbourg, France), El Hadji Diouf, (Seregno, Italie), Youssou Diouf Elan Chalon (France).