Sénégal: Kédougou - Les services des eaux et forêts et des parcs nationaux exhortés à être 'plus performants'

Kédougou — Le directeur des eaux et forets et de la conservation Colonel Babacar Dione a exhorté les services des eaux et forets de la région de Kédougou (sud-est) et du Parc national Niokolo Koba à être "plus performants" au services des communautés à travers une meilleure restauration des écosystèmes et de conserver la biodiversité dans les zones impactées par le changement climatique.

"Les services des eaux et forêts et du Parc national Niokolo Koba doivent être beaucoup plus performant au service des communautés pour pouvoir mieux restaurer les écosystèmes et assurer la reforestation et la conservation de la biodiversité dans ces zones", a-t-il déclaré.

M. Dione intervenait dans le cadre d'une visite guidée conduite par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique Abdourahmane Diouf en présence de la gouverneure de la région de Kédougou Mariama Traoré, du préfet du département El Hadji Malick Sémou Diouf, des chefs de services concernés et plusieurs autres acteurs.

Le ministre et sa délégation ont visité plusieurs sites notamment le village de Mako pour rencontrer les responsables du programme de compensation de la biodiversité de la commune de Tomboronkoto en partenariat avec la société minière Petowal mining company (PMC).

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Le ministre a visité également la pépinière régionale de Kédougou et les plantations tout au long des axes routiers de Dimboli et Sinthiouroudji dans la commune de Bandafassi réalisés par le service des eaux et forêts.

Le colonel Babacar Dione a salué le travail abattu dans la région de Kédougou par les agents des eaux et forêts, notamment la réhabilitation de la biodiversité, la conservation et l'amélioration de l'accueils dans les sites touristiques.

Il a souligné le sous-effectif des services des eaux et forêts et des parcs nationaux du Sénégal qui gèrent par ailleurs d'énormes superficies.

"Il faut qu'on renforcer les moyens et les logistiques des directions des eaux et forêts et des parcs nationaux, et par ricochet la direction des aires marines protégées et commentaires. Ce sont les trois forces de défenses et de sécurité du ministère de l'Environnement qui assurent a préservation des ressources, de la biodiversité, de la faune et de la flore", a plaidé M. Dione.

Le colonel Babacar Dione a par ailleurs invité les communautés à "développer des activités génératrices de revenus dans les espaces forestiers pour lutter contre les changements climatiques surtout dans la région de Kédougou".