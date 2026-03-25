Sénégal: Le nouveau Code des Sports, un acquis important sous Bassirou Diomaye Faye

Dakar — L'adoption du projet de loi portant Code du Sport en Conseil des ministres, le mercredi 23 juillet dernier, est un des bons points des deux ans au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, qui peut également se prévaloir de la réussite de la participation sénégalaise à l'édition 2026 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football.

La préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2025 fait partie de ces grands chantiers du mandant du chef de l'Etat dans le domaine des Sports. Dirigé depuis le 5 avril 2024 par Khady Diène Gaye, le département des Sports, sous l'égide du président Faye, a entamé une réforme des textes régissant le secteur, parallèlement à la mise en oeuvre d'une politique de construction d'infrastructures sportives de proximité et de mesures de restructuration budgétaire.

Inspiré par la "Vision Sénégal 2050" promue par le nouveau régime, le département des Sports est en train d'exécuter un vaste programme de construction d'infrastructures pour la promotion du sport de proximité. Dans cette optique, vingt-cinq plateaux multifonctionnels sont en cours de réalisation, l'objectif retenu étant d'en réaliser 50 autres à l'horizon 2026. Le ministère des Sports attend également d'hériter des infrastructures JOJ 2026 pour faire de Dakar une place forte de l'évènementiel sur le continent africain.

Aussi le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, s'est-il personnellement impliqué dans l'organisation des JOJ, première olympiade à se tenir en terre africaine. Depuis son ascension au pouvoir, le président Faye a donné un coup de fouet aux préparatifs de ce rendez-vous mondial. Il a par exemple présidé un Conseil présidentiel consacré à cet événement sportif de dimension mondiale, effectué à deux reprises des visites de chantiers et donné à plusieurs reprises des instructions au gouvernement pour une bonne coordination.

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Sans compter que pour la réussite des JOJ, le président de la République a nommé le dirigeant sportif Djamil Faye comme son conseiller spécial chargé des Sports. Sur le plan administratif, le sport sénégalais a franchi une étape historique dans la gouvernance avec l'adoption d'un nouveau Code du sport en Conseil des ministres. Un texte qui, s'il est adopté par l'Assemblée nationale, devrait tourner la page de la Loi 84-59 faisant office de charte pour les activités physiques et sportives depuis 1984.

Le nouveau Code du Sport vient répondre à plusieurs besoins exprimés par les acteurs du secteur : statut des associations sportives, professionnalisation, réglementation des infrastructures, lutte contre le dopage ou encore sécurisation des manifestations sportives. Il introduit également des dispositifs pour encourager l'investissement privé dans les activités sportives et renforcer les relations entre l'État et les fédérations.

Les autorités annoncent par ailleurs d'autres chantiers, parmi lesquels la révision du statut juridique des associations sportives, la création d'un cadre incitatif pour les sociétés investissant dans le sport et l'homologation obligatoire des infrastructures accueillant du public. Il y a aussi les chantiers concernant l'instauration d'un agrément pour les groupements sportifs œuvrant dans le service public, le recours aux conventions d'objectifs pour l'accompagnement des programmes fédéraux et la mise en place de sanctions pénales en cas d'atteinte à la sécurité lors des manifestations sportives.

Les pouvoirs publics envisagent aussi l'introduction de modes alternatifs de règlement des litiges sportifs et la création d'une Commission nationale du sport de haut niveau. Dans un domaine où l'esprit d'équipe fait toujours gagner, le président de la République n'a cessé, au cours de ses deux ans de pouvoir, de montrer sa proximité avec le monde sportif. Il a par exemple assisté à la dernière sortie des Lions du football face à la Mauritanie, le 15 octobre dernier, au Stade Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Une manière de témoigner son soutien indéfectible à l'équipe nationale et à toute la jeunesse sénégalaise. Dans le même esprit, évoquant la victoire du Sénégal à la CAN en janvier dernier, le chef de l'Etat a souligné combien ce triomphe représente un repère pour les jeunes et la nation sénégalaise, en ce qu'elle démontre que la rigueur, la constance et l'unité peuvent transformer l'ambition en réussite.