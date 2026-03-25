Sénégal: Ligue 2 - Essamaye FC de Bignona bat Port et devient leader leader provisoire

24 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe d'Essamaye FC s'est imposée (1-0) face au Port mardi au Stade Aline Sitoe Diatta de Ziguinchor, un succès qui lui permet de prendre provisoirement le fauteuil de leader de la Ligue 2 sénégalaise.

En match d'ouverture de la 20e journée du championnat de la Ligue 2, l'équipe de Bignona a réussi une belle opération en surclassant le Port de Dakar. L'unique but du match a été inscrit par Joaquim Sagna à la 14e mn. Avec ce succès, Essamaye FC s'empare de la tête du classement avec 33 points. La 20e journée se poursuit mercredi avec le déplacement de Diambars dans le Baol pour y affronter l'AS Bambey. Avec 31 points au compteur, Diambars va reprendre le fauteuil de leader en cas de sortie victorieuse devant l'AS Bambey.

Voici le programme de la 20e journée de la Ligue 2 sénégalaise :

Mercredi :

  • DUC-Guélewaars
  • Thiès FC-Niary Tally
  • AS Saloum-Ndiambour
  • AS Kaffrine-Jamono
  • AS Bambey-Diambars
  • Amitié FC-AS Douanes
  • Teranga SC-Oslo FC

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