Sénégal: Célébration de l'Aïd El Fitr - L'ambassade du Pakistan en communion avec des enfants orphelins de Kounoune

24 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

L'ambassade du Pakistan au Sénégal a organisé une soirée conviviale à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, marquée cette année par une dimension solidaire et inclusive. Comme le veut la tradition, la représentation diplomatique a réuni la diaspora pakistanaise ainsi que de nombreux amis sénégalais pour partager ce moment de fête et de communion.

En collaboration avec l'Association Vie Santé Éducation (AVISE), l'ambassade a invité près de 80 enfants de l'orphelinat Serigne Saliou de Kounoune à prendre part aux célébrations. Les jeunes invités ont profité d'un programme riche en jeux et activités, aux côtés du personnel diplomatique et de familles pakistanaises venues avec leurs enfants. Une initiative saluée pour son esprit de partage et d'ouverture.

Prenant la parole, l'ambassadrice du Pakistan au Sénégal, Mme Saima Sayed, a rappelé la portée spirituelle de l'Aïd al-Fitr. Elle a souligné que cette fête, qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan, est un moment privilégié pour exprimer sa gratitude, mais aussi pour faire preuve de générosité envers les plus démunis. « C'est un jour qui rassemble autour des valeurs de solidarité et de compassion », a-t-elle déclaré, justifiant ainsi l'invitation adressée aux enfants de l'orphelinat.

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Les convives ont également été invités à découvrir la richesse de la gastronomie pakistanaise. Au menu figurait notamment le biryani, un plat de riz emblématique, accompagné du traditionnel dessert sheer khurma, préparé à base de lait, de vermicelles, de dattes et de fruits secs, incontournable lors de l'Aïd.

La soirée a aussi été marquée par la célébration de la 86e Fête nationale du Pakistan. À cette occasion, une cérémonie de lever du drapeau s'est tenue dans l'enceinte de l'ambassade, suivie de l'exécution de l'hymne national. Le 23 mars, date de cette fête nationale, rend hommage au fondateur du Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, ainsi qu'au combat pour l'indépendance.

Entre festivités religieuses et célébration patriotique, les invités ont ainsi partagé un moment empreint de convivialité, rythmé par la musique pakistanaise et placé sous le signe de la générosité, de la gratitude et du vivre-ensemble.

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