Sénégal: Alioune Sall insiste sur un pilotage cohérent et une appropriation collective de la transformation digitale

Dakar — Le ministre de la Communication, du Numérique et des Télécommunications, Alioune Sall, a souligné mardi le rôle central de son département dans la conduite de la transformation digitale de l'État, insistant sur la nécessité d'un pilotage stratégique cohérent et d'une appropriation collective des réformes.

"On peut développer les meilleures applications, mais si les populations et les administrations ne se les approprient pas, elles ne produisent pas les effets attendus", a-t-il expliqué, parlant les difficultés rencontrées depuis plusieurs années dans le secteur, lesquelles tiennent selon lui moins à un déficit technologique qu'à un manque de cohérence stratégique et d'adhésion des acteurs. Alioune Sall intervenait lors d'un panel interministériel organisé dans le cadre du lancement des projets structurants du New Deal technologique.

Il a rappelé que le numérique, désormais transversal, implique l'ensemble des ministères et nécessite une coordination au plus haut niveau, sous la supervision du Premier ministre, Ousmane Sonko. Le ministre de la Communication a ainsi mis en avant l'option d'une approche holistique fondée sur le développement d'infrastructures publiques numériques (Digital Public Infrastructure), visant à garantir un accès équitable aux services pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence.

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Il a insisté sur la nécessité de bâtir des "fondations solides", à travers notamment le renforcement de la connectivité nationale, avec le déploiement de la fibre optique et l'amélioration de la couverture sur l'ensemble du territoire. Alioune Sall a également évoqué la mise en place de plateformes mutualisées pour mettre fin au fonctionnement en silos au sein de l'administration, longtemps caractérisé par la duplication des systèmes et le manque d'interconnexion.

"L'objectif est que l'administration ne demande plus aux citoyens des documents qu'elle est elle-même en mesure de produire", a-t-il indiqué, soulignant le rôle de la plateforme d'interopérabilité et du guichet unique du citoyen dans cette dynamique. Il a par ailleurs salué le travail collaboratif des équipes techniques et des ministères pilotes dans la mise en œuvre de ces outils, actuellement en phase pilote dans certaines régions, avant leur généralisation progressive.

Le ministre a également insisté sur l'importance de la conduite du changement, estimant que la réussite de la transformation digitale dépendra de la sensibilisation des usagers et de leur adhésion aux nouveaux services. Il a enfin plaidé pour un renforcement du cadre réglementaire et pour une meilleure implication de l'écosystème, notamment les startups, à travers des incitations adaptées, afin de soutenir l'innovation et l'appropriation des solutions numériques. "La transformation digitale ne se limite pas à un changement technologique. C'est une responsabilité collective qui concerne toute l'administration et place le citoyen au cœur de l'action publique", a-t-il conclu.