Afrique de l'Ouest: Bourse - Evolutions contrastées des indices phares de la BRVM ce mardi 24 mars 2026.

Après leur forte baisse de la veille, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions contrastées à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 24 mars 2026.

L'indice BRVM composite a progressé de 0,15% à 403,58 points contre 402,99 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il s'est replié de 0,02% à 189,49,53 points contre 191,81 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,09% à 158,70 points contre 158,84 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il est resté stationnaire à 281,71 points.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,15% à 155,41 points contre 155,18 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 3,720 milliards FCFA contre 1,747 milliard FCFA la veille.

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Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 15 560,363 milliards FCFA contre 15 537,453 milliards FCFA le lundi 23 mars 2026, soit une augmentation de 22,91 milliards FCFA.

Celle du marché des obligations est en baisse de 3,665 milliards, passant de 11 846,879 milliards FCFA la veille à 11 843,214 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 3,665 milliards FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres par Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 4 135 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,27% à 58 000 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 5,45% à 3 190 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 5,21% à 1 920 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,97% à 7 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Palm Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 8 695 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 6,18% à 2 810 FCFA), Société de caoutchouc de Grande Béréby Côte d'Ivoire (moins 6,00% à 7 090 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,96% à 3 545 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,29% à 1 675 FCFA).