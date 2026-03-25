Sénégal: Touba - Les Baye Fall invités à soutenir le déguerpissement du marché Ocass

Le 31 mars prochain va démarrer l'opération de déguerpissement des grandes artères du marché Ocass de Touba. Après l'annonce du maire, c'est autour du khalife général des mourides d'ordonner à la communauté d'accompagner la municipalité dans ce travail.

Dans le cadre de l'opération de déguerpissement du marché Ocass, les grandes emprises seront libérées pour faciliter la circulation des personnes et des véhicules. Le maire, Abdou Lahad Ka, avait donné jusqu'au 31 mars aux commerçants occupant les voies publiques pour quitter les lieux.

Le porte-parole des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a invité la communauté Baye Fall à soutenir la mairie dans l'opération de déguerpissement du marché Ocass. Il a rappelé que Touba appartient à Cheikh Ahmadou Bamba et est sous la propriété de son khalife, Serigne Mountakha Mbacké.

C'est dans cet esprit que le porte-parole des mourides a invité les commerçants à se conformer à la recommandation du khalife. Il a souligné que les instructions de Serigne Mountakha sont à respecter, affirmant : « Si Serigne Mountakha voulait sa démolition, nous le ferons ». Il a expliqué que l'objectif est d'améliorer le cadre de vie au sein du marché, seul moyen, selon lui, pour lutter contre des incidents comme les incendies.

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Outre le marché Ocass, les abords de la grande mosquée de Touba seront également dégagés. Le porte-parole des mourides a ainsi demandé aux occupants des devantures des résidences des fils de Serigne Touba de quitter les lieux.

La déclaration a été faite en présence du maire de Touba et de la communauté Baye Fall. Au nom du khalife des Baye Fall, Serigne Saliou Fall a rassuré Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre : «Toute la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall est mobilisée. Les souhaits de Serigne Touba seront réalisés, quel qu'en soit le prix». Le porte-parole des mourides a profité de l'occasion pour renouveler aux Baye Fall la recommandation du khalife de préserver la sacralité de Touba.