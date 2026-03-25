Congo-Kinshasa: Consommation abusive de boissons alcoolisées à Bunia - Les jeunes alertent les autorités

Le parlement provincial des jeunes de l'Ituri tire la sonnette d'alarme face à la prolifération inquiétante de boissons fortement alcoolisées, notamment celles étiquetées "For Export Only", ainsi que certaines productions locales. Dans une correspondance adressée au gouverneur de province, et dont copie est parvenue à Radio Okapi mardi 24 mars 2026, cette structure dénonce une « menace sérieuse pour la santé publique et l'avenir de la jeunesse ».

Le parlement de jeunes de l'Ituri évoque notamment une augmentation des cas de dépendance, de violences et d'accidents, ainsi qu'une consommation croissante chez les jeunes de 14 à 25 ans, y compris en milieu scolaire. Il pointe également la faiblesse de contrôles aux frontières, facilitant ainsi l'entrée de ces produits dans plusieurs territoires de la province.

Face à cette situation, les jeunes ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles le renforcement de contrôles douaniers, l'interdiction de la commercialisation de ces boissons, des campagnes de sensibilisation et des sanctions contre les contrevenants.

Contrôles renforcés aux frontières

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réagissant à cette alerte, le gouverneur de province salue l'engagement citoyen de jeunes et reconnaît la gravité de la situation. Il rappelle toutefois qu'une instruction interdisant la commercialisation et ordonnant la saisie et la destruction de boissons alcoolisées impropres à la consommation est déjà en vigueur depuis mars 2023.

Le chef de l'exécutif provincial annonce avoir instruit la procureure générale près la cour d'appel de l'Ituri de se saisir du dossier afin de veiller à l'application stricte de cette mesure et de sanctionner les contrevenants. Il assure par ailleurs que des contrôles renforcés seront mis en place pour mettre fin à cette situation préoccupante et préserver la jeunesse ainsi que l'ordre public dans la province.