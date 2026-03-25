Congo-Kinshasa: La transformation du secteur agricole « se heurte trop souvent à des faiblesses de gouvernance » (Félix Tshisekedi)

Aussitôt arrivé mardi 24 mars 2026 dans la ville de Bandundu (Kwilu), le President de la République a officiellement ouvert les travaux de la 13e conférence des gouverneurs. Il a déploré plusieurs blocages qui entravent l'essor du secteur agricole en RDC.

« La transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral ne se heurte pas seulement à des défis techniques et financiers. Elle se heurte aussi trop souvent à des faiblesses de gouvernance, à des blocages institutionnels, à des rivalités de pouvoir, à une mauvaise articulation entre les niveaux des décisions et parfois à une compréhension imparfaite de ce que signifie réellement la décentralisation dans un État unitaire », a affirmé Félix Tshisekedi.

Stabilité institutionnelle

Selon lui, la stabilité institutionnelle dans les provinces demeure une condition du développement. « Aucune politique agricole sérieuse ne peut prospérer dans un environnement marqué par des crises répétées entre gouvernements provinciaux et assemblées provinciales », a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son discours d'ouverture de ces assises.

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La décentralisation n'a jamais eu pour vocation de faire des provinces des foyers de tension permanente, a-t-il poursuivi, insistant sur l'urgence de « responsabiliser les acteurs territoriaux et pour faire émerger dans chaque province des dynamiques de développement conformes aux potentialités propres, à leurs potentialités propres ».

Il a souligné la nécessité de mieux connecter les territoires ruraux aux marchés urbains, intégrer la production locale aux chaînes de valeur et démontrer que les institutions provinciales peuvent être des leviers de développement plutôt que des foyers d'instabilité.

Placée sous le thème : « Transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique : développement rural et connexion aux marchés urbains », va se poursuivre jusqu'à samedi prochain. Elle va aborder des questions cruciales pour le développement et la gouvernance de la République démocratique du Congo, notamment les enjeux agricoles, économiques et sociaux.