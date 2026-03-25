Congo-Brazzaville: ART - M. NZ un homme aux multiples facettes

De son identité réelle Echos-Divin Nathan Nzita Kanga, M. NZ est un slameur, poète et écrivain de nationalité congolaise résidant au Sénégal. Tout au long de son parcours, il témoigne d'une détermination sans faille et d'un désir d'explorer les multiples facettes de l'art.

Son rêve est de porter la voix congolaise sur la scène internationale, utilisant le slam comme un outil de changement social. Regards sur l'artiste.

Talentueux et ambitieux, M. NZ a commencé son aventure poétique en 2019. Il découvre que la poésie peut se pratiquer sous plusieurs formes et décide de se lancer dans le slam en octobre 2021. Alliant performance et écriture, le slam lui a permis d'exprimer ses émotions, mais aussi ses réflexions sur la vie, la société et les défis auxquels il fait face. Et cette vision l'a conduit à publier son premier recueil de poèmes intitulé «Je t'aime». Il a signé aussi un EP intitulé «Exutoire», qui marque une étape cruciale dans sa carrière et illustre son engagement à utiliser le slam comme un moyen d'expression puissant et libérateur.

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Membre du jury du concours de slam i school, troisième édition, M. NZ a dorénavant une expérience artistique aux multiples facettes. Il a été président du jury du concours de slam sur l'effet du plomb sur la santé des enfants. Il a participé au concert sold out à la maison de la culture Douta Seck, au Sénégal; à la seconde édition du festival Slamnomade à Saint-Louis; et à la sixième édition du festival Yaye Fatou à Yeumbeul; puis au Fesnavas à Dakar et aux Riats de Dakar en 2023.

Lauréat du concours de slam sur les violences faites aux femmes organisé par la JCI-U Prestige, M. NZ a été maître de cérémonie à la vingtième édition de la journée africaine de l'intégration culturelle et scientifique de l'Eismv. Il a été vice-champion du concours d'éloquence organisé par l'AEVBD. Enfin, M. NZ a été nominé à la première édition de La nuit des étoiles dans les catégories révélation et meilleur artiste de l'année 2024; de même qu'il a collaboré avec Vendredi slam; Grand quartier label; Cherchons l'argent.

Sur le plan littéraire, M. NZ est auteur du célèbre «Je t'aime», un recueil de poésie qui a marqué son empreinte dès sa sortie en 2023. Il en est de même pour le recueil «Echo divin» paru le 30 avril 2025 chez Independently published. Préfacé par Paul Youba Kiebre, un acteur culturel sénégalais, dans «Echo divin» se trouve le titre "Apprends-moi".

«Apprends-moi Apprends-moi A valser sur des airs de tristesse, A escalader le mont des rêves impossibles. Apprends-moi A garder l'enfant en moi Car ici, Nos quotidiens s'abreuvent de nostalgie Comme qui dirait le poète. Apprends-moi A m'évader de la prison Des remords, A écrire la beauté de l'horizon. Apprends-moi A trouver mes repères Dans le labyrinthe de l'indifférence Pour mieux m'épanouir ici-bas, Apprends-moi A faire preuve d'insouciance», peut-on lire.

«Je t'aime», un recueil de poèmes carrefour

Le 19 juillet 2022, M. NZ publie «Je t'aime», un recueil de poèmes de 53 pages aux éditions Indepently published. C'est un carrefour décrit comme un mélange d'idylle, de joie, de frustration et de déception amoureuse. «Malheureusement pour nous dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut. Le plus judicieux serait d'attendre que la chance nous sourie », peut-on lire dans ce recueil de poèmes. Ce livre est disponible sur les plateformes comme Amazon.

M. NZ a sorti le 18 mai 2023 son EP «Exutoire»; un opus composé de cinq titres que sont "Intro" (Exutoire), "Confession", "Après la pluie", "Guerrière", "Outro". Cet EP chanté par un artiste qui a une voix singulière et prometteuse est une contribution dans le slam congolais. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et marque aussi un tournant dans la carrière de M. NZ.

Car, ce projet, réfléchi et abouti, lui a permis de se produire sur diverses scènes au Sénégal et dans son pays natal, le Congo. A propos, l'artiste slameur a donné deux concerts sold out au Centre culturel Zola à Brazzaville dont le second a eu lieu le 14 septembre 2025. Lors de cette prestation, il a déclamé un texte pour rendre hommage à ses parents, tel que le disent les Saintes écritures, «Honore ton père et ta mère».

NZ se définit comme un amoureux de l'amour. Il a également déclamé des textes d'amour, mais aussi ceux relatant certains faits de société. «Je peux dire qu'on peut dormir tranquille parce que le slam est entre les bonnes mains. C'est un réel plaisir de voir qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui ont cette même flamme, cette même énergie que nous avions il y a quelques années», s'est réjoui l'un de ses anciens. M. NZ, à travers son art, espère inspirer d'autres jeunes à prendre la parole et à s'affirmer.

Étudiant au Sénégal où il prépare sa soutenance, Echos-Divin Nathan Nzita Kanga travaille avec la maison JM Consulting qui s'occupe de la promotion et de la bonne tenue de son image.