Afrique: CGLU Afrique - Oumar Ba élu à la tête de l'organisation

Réunis à Nouakchott du 23 au 25 mars 2026 dans le cadre de l'Assemblée générale de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), les représentants des collectivités territoriales du continent ont porté mardi 24 mars leur choix sur Oumar Ba pour présider l'organisation.

Le président de l'Association des maires du Sénégal (AMS) et maire de Ndiop, dans le département de Fatick, a été élu à l'unanimité hier, mardi 24 mars par les délégués des cinq régions africaines Nord, Est, Ouest, Centre et Australe. Seul candidat en lice, il succède à la Mauritanienne Fatima Abdel Malick, présidente de la Région de Nouakchott, qui occupait cette fonction depuis mai 2022 après son élection lors de la 9e Assemblée générale tenue à Kisumu, au Kenya. Cette dernière a choisi de ne pas briguer un second mandat.

Cette désignation consacre le parcours d'un élu engagé de longue date en faveur de la décentralisation et du renforcement des collectivités territoriales en Afrique. Oumar Ba, actuellement à son deuxième mandat à la tête de la commune de Ndiop, avait déjà accédé en août 2023 à Abidjan à la présidence du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA.

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Son élection confirme également la présence active du Sénégal dans les instances africaines de gouvernance locale. Le pays s'était déjà illustré en 2012 avec l'élection de Khalifa Ababacar Sall à la tête de CGLU Afrique, mandat renouvelé en 2015 à Johannesburg.

La délégation sénégalaise venue soutenir la candidature d'Oumar Ba était composée de plusieurs figures de l'AMS, de la Ville de Dakar et d'autres institutions nationales. Cette victoire intervient dans un contexte particulier, marqué par le récent décès d'Aliou Lo, ancien président de l'Association nationale des conseils ruraux (ANCR) du Sénégal, à qui cet hommage a été rendu.

Avec cette nouvelle responsabilité, Oumar Ba aura pour mission de poursuivre les efforts de coordination et de représentation des collectivités territoriales africaines, dans un contexte de défis croissants liés à la gouvernance locale et au développement durable du continent.