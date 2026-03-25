Cameroun: L'illégitimité gagne toutes les institutions, du parlement à la justice

Aucune des grandes institutions camerounaises ne fonctionne aujourd'hui sur une base légale stable.

L'exécutif, le législatif, les conseils régionaux et le système judiciaire partagent un même dénominateur : l'illégitimité. Cette situation résulte d'un empilement de prorogations et de processus électoraux contestés.

Les quatre piliers institutionnels fragilisés

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L'exécutif camerounais est issu d'une élection frauduleuse, selon les constats des observateurs internationaux et des oppositions locales. L'Assemblée nationale et le Sénat voient leurs mandats prolongés sans base constitutionnelle claire. Ces prorogations successives créent une illégitimité chronique.

Les conseils régionaux complètent ce tableau. Leurs membres ont été élus par des conseillers municipaux eux-mêmes en situation de prorogation. Le cycle électoral défectueux se propage ainsi à tous les échelons décentralisés. Le système judiciaire fonctionne sans les Conseils supérieurs de la magistrature, une instance pourtant indispensable à la nomination et la discipline des juges.

L'absence de renouvellement démocratique

La cause racine de cette situation tient à l'absence de cycles électoraux complets. Les mandats expirés ne sont pas renouvelés, et les mécanismes constitutionnels de transition sont contournés. Cette stratégie de maintien par prorogation évite toute confrontation électorale tout en préservant les équilibres de pouvoir existants.

Le blocage institutionnel s'explique aussi par l'interdépendance des pouvoirs. Un exécutif illégitime nomme des responsables sans contrôle parlementaire. Des députés en situation irrégulière votent les lois qui organisent les scrutins suivants. La boucle est ainsi bouclée.

Une délégitimation systémique

Le mécanisme central est celui de la prorogation généralisée. L'Assemblée nationale prolonge son propre mandat, puis use de ce mandat prolongé pour valider les prolongations des autres institutions. Le Sénat suit la même logique. Les conseils régionaux, élus par des conseillers municipaux prorogés, reproduisent ce schéma à l'échelle locale.

L'absence des Conseils supérieurs de la magistrature prive le système judiciaire de toute capacité d'auto-régulation. Sans cette instance, la nomination des magistrats ne répond plus à des critères objectifs. Le contrôle des décisions judiciaires devient politisé, achevant de verrouiller l'ensemble.

Des blocages immédiats aux risques systémiques

À court terme, l'absence de cadres juridiques clairs paralyse les réformes économiques. Les investisseurs internationaux lisent cette illégitimité comme un signal de risque élevé. Les institutions de Bretton Woods conditionnent leurs décaissements à des avancées en matière de gouvernance qui deviennent impossibles à réaliser.

À long terme, l'accumulation des prorogations rend tout retour à un fonctionnement normal de plus en plus improbable. Sans élection frauduleuse corrigée, sans Conseil supérieur de la magistrature fonctionnel, le pays s'enfonce dans une zone grise constitutionnelle. La succession politique à venir se jouera dans un cadre où aucune règle ne fait plus consensus.

Quand l'État se dérobe à lui-même

La question qui traverse aujourd'hui Yaoundé est simple : peut-on encore parler d'État de droit lorsque toutes les institutions sont maintenues par des prorogations auto-validées ? Le silence des partenaires internationaux, pour l'instant, équivaut à une reconnaissance de fait de cette situation. Mais jusqu'à quand ce vide juridique pourra-t-il être géré sans basculer dans une crise ouverte ?