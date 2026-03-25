Tunisie: Soutien scolaire à distance - Lancement d'une plateforme numérique gratuite

Une nouvelle plateforme numérique dédiée au soutien scolaire à distance a été officiellement lancée ce mardi 24 mars 2026, au siège du Centre National des Technologies dans l'Education.

Cette plateforme propose des cours en direct et enregistrés ainsi que des exercices interactifs gratuits, dans le but de soutenir les acquis scolaires et d'améliorer les chances de réussite des élèves.

Le ministre de l'Éducation, Nourredine Nouri, a affirmé que cette initiative s'inscrit dans la stratégie du ministère visant à digitaliser l'enseignement et à garantir l'égalité des chances, en rendant les cours de soutien accessibles à tous les élèves.

Accessible via l'adresse edusoutien.education.tn, la plateforme permet aux élèves de suivre des cours à distance, à tout moment de la journée et depuis n'importe quel endroit, y compris leur domicile.

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À travers ce projet, le ministère ambitionne de renforcer l'intégration du numérique dans l'éducation, de moderniser les pratiques pédagogiques et de consolider le lien entre l'élève et l'institution éducative.

Le contenu pédagogique proposé est évalué et suivi, tout en étant conforme aux programmes officiels.

Le ministre a également souligné que les élèves préparant des examens nationaux bénéficieront particulièrement de ces cours de soutien, ce qui devrait améliorer leurs performances scolaires.

Enfin, il a précisé que le ministère a mis en place un programme de formation destiné aux cadres éducatifs afin de favoriser l'utilisation et la généralisation de la plateforme, en plus de fournir des ressources numériques variées, incluant des cours enregistrés et des sessions en direct.