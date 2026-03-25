Tunisie: Tuberculose - 26 nouveaux cas pour 100 000 habitants

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie célèbre, ce mardi 24 mars 2026, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la tuberculose. À cette occasion, le chef du service des maladies respiratoires à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax, le Dr Sami Kmoun, a révélé que le pays enregistre chaque année 26 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

Dans une déclaration à la radio nationale, le Dr Kmoun a souligné que l'État tunisien assure un traitement gratuit contre la tuberculose.

De son côté, la spécialiste des maladies respiratoires et des allergies, Dr Nadia Mehdi Belrahma, a indiqué que la contamination est à l'origine de la maladie. Elle a précisé que les premiers symptômes apparaissent sous forme de toux banale, qui s'aggrave progressivement pour devenir inquiétante, pouvant aller jusqu'à provoquer un essoufflement.

Elle a ajouté que les signes de la tuberculose peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, voire des mois, et que le traitement repose sur des antibiotiques spécifiques.

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Par ailleurs, la professeure en maladies infectieuses, Dr Rim Abdelmalek, a mis en garde contre la consommation de lait d'origine inconnue, appelant à privilégier les produits laitiers stérilisés et pasteurisés, issus de circuits contrôlés.

Enfin, le président de l'Ordre des vétérinaires, Ahmed Rajeb, avait précédemment indiqué que la Tunisie enregistre environ 3 500 cas de tuberculose par an, dont 1 400 liés à la consommation de lait non pasteurisé et de ses dérivés, avec 80 % des cas transmis de la vache à l'homme.

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