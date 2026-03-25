Tunisie: Agriculture durable - La FAO apporte son appui au pays

La FAO et la Direction générale de l'Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles (DGACTA) relevant du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, viennent de lancer une série de formations dédiées à renforcer les capacités des laboratoires nationaux en matière de production de données fiables pour une gestion durable des sols, a fait savoir la FAO, mardi.

La disponibilité de données fiables sur les sols constitue, en effet, un fondement technique essentiel pour orienter les politiques agricoles et appuyer les systèmes de production. A cet effet, le renforcement des capacités analytiques des laboratoires nationaux s'inscrit dans les priorités institutionnelles liées à la gestion durable des ressources naturelles.

Dans ce contexte, une formation technique dédiée à la chimie humide appliquée à l'analyse des sols se tient actuellement au Laboratoire central d'analyses des sols à Tunis, à travers le projet « Améliorer la gestion intégrée des sols et des cultures pour des systèmes alimentaires durables en Afrique » mis en oeuvre dans le cadre du programme SoilFER ( Cartographie des sols au service de systèmes agroalimentaires résilients en Afrique et en Amérique centrale), financé par le Japon.

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Cette formation s'appuie sur des dispositifs techniques visant l'harmonisation et la qualité des analyses des sols. Elle vise à améliorer les compétences analytiques en chimie humide du personnel des laboratoires d'analyses des sols, tant au niveau du laboratoire central que des structures régionales. Elle met l'accent sur l'application de protocoles analytiques harmonisés, la validation des méthodes en conditions de laboratoire et le respect des procédures opératoires normalisées.

Cette initiative contribue à améliorer la disponibilité, la qualité et la comparabilité des données pédologiques, nécessaires à l'élaboration de diagnostics fiables et à l'appui à la prise de décision par les autorités nationales et les acteurs du secteur agricole. Elle s'inscrit également dans un processus d'alignement avec les standards internationaux en matière de qualité analytique et de traçabilité des résultats.

D'après la Directrice adjointe de la Division Terre et Eau de la FAO, Nora Berrahmouni, « plus de 3 000 échantillons de sols ont été collectés en étroite collaboration avec les partenaires nationaux. Le renforcement des capacités analytiques des laboratoires constitue un élément clé pour améliorer la qualité des diagnostics et soutenir des décisions fondées sur des données fiables ».

De son côté, la Directrice des Ressources en Sols à la DGACTA, Rafla Attia a souligné que les progrès réalisés depuis le démarrage du projet reflètent l'engagement des institutions nationales et la coordination entre les différentes parties prenantes impliquées.

Cette session constitue le premier volet d'un cycle de formations comprenant quatre sessions en chimie humide, ainsi qu'une formation complémentaire en chimie sèche (spectroscopie). L'approche adoptée vise à consolider les bonnes pratiques de laboratoire, renforcer les dispositifs d'assurance qualité et promouvoir le respect des normes de sécurité.