Tunisie: Béja - Une situation hydrique au plus haut niveau depuis cinq ans

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le Président de l'Union Régionale de l'Agriculture et de la Pêche (URAP) à Béja, Chokri Djebbi, a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que la situation hydrique dans le gouvernorat est très rassurante, affirmant qu'elle correspond au meilleur niveau enregistré depuis cinq ans.

En effet, a-t-il ajouté, les barrages de la région affichent un taux de remplissage excédent dépassant les 100% pour le barrage Sidi El Barrak et 250 millions m3 pour le barrage de Sidi Salem, qui était à seulement 28% de sa capacité de stockage en 2023 (92 millions m3).

Face à l'amélioration de la situation hydrique, les agriculteurs et les groupements hydrauliques seront autorisés à planifier des cultures irriguées pour la saison agricole 2026-2027, a indiqué Djebbi, estimant que la campagne agricole s'annonce meilleure que celles des années écoulées.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.