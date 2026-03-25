Afrique: Open international de judo des jeunes à Dakar - La Tunisie participe avec quatre athlètes

La Tunisie participera, les 27 et 28 mars courant, à l'Open international de judo pour les catégories minimes, cadettes, juniors et cadets, qui se tiendra dans la capitale sénégalaise Dakar, avec une délégation composée de quatre judokas, a indiqué Chamseddine Lahmar, chargé de la gestion de la direction technique nationale de la Fédération tunisienne de judo, dans une déclaration à l'agence TAP ce mardi.

Il a précisé que la sélection tunisienne comprend Ranim Ben Slimane (moins de 70 kg), engagée dans les catégories cadettes et juniors, Assil Bennour (moins de 44 kg) en catégorie cadettes, ainsi que Mohamed Ilyes Arefaoui (moins de 73 kg) et Ilyes Zoghta (moins de 66 kg), qui participeront aux compétitions des minimes et des juniors.

Lahmar a ajouté que cette compétition constituera un test important pour les athlètes encadrés par les entraîneurs nationaux Bechir Khiari et Aziz Ghazouani, afin d'évaluer leur niveau de préparation avant le championnat d'Afrique de la même catégorie d'âge, prévu à Casablanca (Maroc) du 23 au 26 juillet prochain.

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Il a enfin souligné que les critères définitifs de sélection pour identifier les athlètes qui participeront aux Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 », prévus en novembre prochain, n'ont pas encore été arrêtés.