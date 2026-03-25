Tunisie: Huile d'olive - 184,3 mille tonnes exportées pour une valeur de 2 263 millions de dinars

Les quantités d'huile d'olive tunisienne exportées durant les quatre premiers mois de la campagne 2025-2026 (novembre 2025 - février 2026) ont été estimées à 184,3 mille tonnes, soit une hausse de 49,6 % par rapport à la même période de la campagne précédente, selon des indicateurs publiés mardi par le Observatoire national de l'agriculture.

La valeur des exportations d'huile d'olive a atteint environ 2 263 millions de dinars au cours de cette période, enregistrant une progression de 33,8 % par rapport à la campagne écoulée. Il est à noter que seulement 15,5 % des exportations sont conditionnées.

Le prix moyen de l'huile d'olive a, en revanche, reculé de 4 %, passant de 12,51 dinars/kg à 12,01 dinars/kg. Les prix ont varié entre 9,22 dinars/kg et 16,07 dinars/kg, selon les catégories.

Le marché européen a absorbé la plus grande part des exportations tunisiennes d'huile d'olive, avec 57,3 % du total, suivi de l'Amérique du Nord (19,3 %), de l'Asie (12,8 %) et de l'Afrique (6,6 %).

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Par pays, l'Espagne arrive en tête des importateurs avec 32,1 % des volumes exportés, suivie de l'Italie (20,2 %) et des États-Unis (15,4 %).

S'agissant de l'huile d'olive biologique, les exportations ont atteint 22,3 mille tonnes pour une valeur de 297,7 millions de dinars. Les quantités conditionnées représentent 8,3 % du total, avec un prix moyen de 13,32 dinars/kg. Les prix varient entre 12,78 dinars/kg pour le vrac et 19,32 dinars/kg pour l'huile conditionnée.

L'Italie demeure le premier importateur d'huile d'olive biologique tunisienne avec 42 % des volumes exportés, suivie de l'Espagne (23 %), des États-Unis (16 %) et de la France.