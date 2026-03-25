Tunisie: Tourisme - La préparation de la haute saison au coeur d'une séance de travail

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Une séance de travail s'est tenue ce mardi pour assurer le suivi de la préparation du secteur touristique pour la période à venir, à la lumière des récents développements mondiaux, et pour définir les mesures prospectives garantissant la continuité des performances positives enregistrées par le secteur, selon un communiqué du ministère du Tourisme.

La séance a été présidée par le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, en présence de représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que des présidents de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie (FTH), de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV), de la Fédération Professionnelle Commune du Tourisme Tunisien (Fi2T), de cadres du ministère et du directeur général de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT).

Le ministre a souligné que la cellule de veille et de suivi du ministère continue de suivre de près les dernières évolutions et mutations du marché international en termes de réservations, de trafic de transport et de vols aériens et maritimes. L'objectif est de mettre en place les mesures proactives nécessaires pour renforcer le positionnement de la destination tunisienne, ainsi que sa compétitivité et sa réactivité.

Il a également indiqué que le travail se poursuit pour ajuster et orienter l'offre touristique et le plan de communication afin de s'adapter aux changements de la demande sur les marchés internationaux. Cela passe par des initiatives promotionnelles intensives et diversifiées, menées en étroite coordination avec les différents intervenants : missions diplomatiques tunisiennes, représentations du tourisme à l'étranger et professionnels du secteur.

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Au cours de la séance, les participants ont passé en revue les dernières actualités et les indicateurs mis à jour de l'activité touristique aux niveaux national et international.

Enfin, la réunion a permis d'examiner plusieurs programmes spécifiques visant à rehausser la qualité des services, à améliorer l'accueil et à stimuler l'investissement, tout en insistant sur l'importance d'accorder une attention particulière à la propreté, à l'auto-sécurité et à la sûreté.

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