Tunisie: Tentative de vol avec couteau - Les suspects en garde à vue

25 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les forces de l'ordre de Sousse ont interpellé mardi soir 24 mars 2026 deux individus impliqués dans une tentative de braquage survenue dans le quartier El Aouina.

Selon un communiqué des autorités locales, la tentative de vol a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit deux personnes à moto tenter de dérober une autre moto à son propriétaire en le menaçant avec un grand couteau. Les unités de la région de sûreté de Sousse Ville, renforcées par des équipes du district de la sûreté nationale de Sousse, sont rapidement intervenues et ont procédé à l'arrestation des deux suspects. Une enquête est en cours pour déterminer l'ensemble des circonstances de l'incident.

Les autorités ont précisé que les deux individus faisaient l'objet de plusieurs avis de recherche émis par différentes unités sécuritaires et judiciaires, renforçant la gravité de leur profil criminel. La police invite également la victime de cet incident à se présenter au poste pour déposer plainte officiellement, afin de compléter le dossier judiciaire, a indiqué une source sécuritaire.

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