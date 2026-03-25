Tunisie: Coupure d'électricité programmée dimanche dans ces régions

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), direction régionale de Sousse Nord, a annoncé une coupure programmée du courant électrique le dimanche 29 mars 2026, dans le cadre de travaux de maintenance du réseau.

Selon un communiqué de la STEG, l'interruption interviendra de 8h00 à 14h00 et concernera plusieurs zones relevant des délégations de Sidi Bou Ali et Kalaa Kebira. À Sidi Bou Ali, les quartiers et axes concernés sont notamment l'avenue Khalifa Zallama, l'avenue du 2 Mars, la route nationale n°1 du carrefour d'El Kantaoui jusqu'à Rmila, ainsi que les zones d'El Maissra, l'avenue Habib Bourguiba, Dar Ezzitouna, la cité El Bassatine, l'avenue de la République, Ouled Zrouk et El Araïdia.

À Kalaa Kebira, la coupure touchera la zone industrielle. La STEG précise que le rétablissement de l'électricité pourra intervenir sans préavis, en fonction de l'avancement des travaux.