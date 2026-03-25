Tunisie: Le pays produit l'essentiel de ses médicaments et prépare un Livre blanc

25 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Tunisie produit aujourd'hui 75 % des médicaments présents sur son marché intérieur, a déclaré Mustapha Laarroussi, président du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie et président de l'Inter-Ordre des Pharmaciens d'Afrique (IOPA).

Intervenant ce mercredi 25 mars 2026 sur les ondes de la Radio nationale, Laarroussi a souligné que le principal défi reste la conservation de ces médicaments, afin de garantir leur efficacité et leur sécurité pour les patients. La Tunisie compte près de 8 000 pharmaciens répartis sur l'ensemble du territoire, et les pharmacies accueillent quotidiennement environ 500 000 personnes, a-t-il précisé, mettant en lumière l'importance du secteur pour le système de santé national.

À l'échelle continentale, la consommation de médicaments en Afrique représente seulement 1 %, contre 0,001 % à l'échelle nationale, a ajouté Laarroussi. Il a rappelé que, si certains pays du Maghreb produisent plusieurs médicaments localement, la majorité des autres pays africains sont confrontés à la vente de médicaments contrefaits ou de qualité douteuse.

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Selon lui, la Tunisie est en capacité de jouer un rôle moteur dans la pharmacie africaine, tant sur le plan industriel que stratégique. Dans ce cadre, l'Ordre des pharmaciens a lancé une consultation nationale incluant l'ensemble des professionnels du secteur, visant à identifier les principaux défis et enjeux de la profession. Cette initiative permettra de rédiger un Livre blanc, qui constituera une référence stratégique unifiée pour le secteur pharmaceutique tunisien. Le processus de diagnostic débutera le 27 mars 2026.

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