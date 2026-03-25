Tunisie: E-Consulat - Le pays accélère la digitalisation de ses services à l'étranger

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a présidé mardi à Berlin une réunion consacrée à l'amélioration des services consulaires et au renforcement de la coordination avec les représentations tunisiennes en Allemagne.

Tenue au siège de l'ambassade de Tunisie à Berlin, la rencontre a réuni les chefs des missions consulaires à Düsseldorf, Hambourg et Munich, ainsi que des représentants de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA) et de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Les discussions ont porté sur le fonctionnement des missions consulaires et les moyens d'améliorer leur efficacité, notamment à travers l'adoption de la plateforme numérique "E-Consulat" et du portail des services administratifs à l'étranger. Les préparatifs de la saison estivale, marquée par le retour des Tunisiens résidant à l'étranger, ont également été examinés, selon un communiqué du ministère.

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Le ministre a souligné la nécessité d'une coordination étroite entre l'ambassade et les consulats, appelant à intensifier les efforts pour mieux encadrer la communauté tunisienne et améliorer la qualité des services qui lui sont fournis, conformément aux orientations du chef de l'État. La réunion a également permis de passer en revue les activités des structures tunisiennes en Allemagne ainsi que les manifestations économiques et touristiques prévues cette année.

Dans ce contexte, les deux parties ont évoqué les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'économie et de l'investissement, à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et Germany.

Nafti a en outre insisté sur l'importance d'impliquer les compétences tunisiennes en Allemagne dans la promotion de la destination tunisienne, alors que plus de 318.000 touristes allemands ont visité la Tunisie récemment. L'Allemagne figure parmi les principaux partenaires économiques de la Tunisie, avec 310 entreprises à participation allemande recensées en 2024, employant près de 96.500 personnes. Les investissements allemands ont enregistré 98 opérations l'an dernier, principalement sous forme d'extensions de projets existants. Le chef de la diplomatie tunisienne effectue une visite de travail de deux jours en Allemagne entamée mardi.