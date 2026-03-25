Tunisie: Nouveau pont de Bizerte - Le ministre de l'Équipement exige le respect des délais

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a effectué ce mardi une visite de travail pour inspecter l'avancement des travaux du nouveau pont de Bizerte. Il était accompagné du gouverneur de la région, Salem Ben Yaakoub, de la directrice générale de l'unité de réalisation du projet, des entreprises de construction supervisant les travaux, du secrétaire général du gouvernorat, du directeur régional de l'équipement de Bizerte, ainsi que de plusieurs cadres centraux et régionaux.

En début de visite, le ministre et la délégation qui l'accompagnait ont examiné l'avancement du premier lot du projet. Celui-ci comprend la réalisation d'une voie rapide de 4,7 km, équipée de trois échangeurs au niveau de l'intersection de la Route Nationale 8 (RN8) et de l'autoroute A4.

Selon un communiqué publié par le ministère, il s'est également enquis de la marche des travaux du troisième lot, consistant en une voie rapide de 2,7 km avec un échangeur au niveau de la Route Nationale 11 (RN11) menant à Menzel Bourguiba.

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Dans ce contexte, le ministre a exhorté les entreprises tunisiennes chargées de l'exécution à intensifier la cadence afin que les échangeurs soient opérationnels avant l'été, pour soulager la pression du trafic routier dans la zone. À noter que le taux d'avancement des lots 1 et 3 avoisine désormais les 75 %.

Lors d'une séance de travail tenue sur le site du deuxième lot avec les responsables de l'entreprise chinoise, le ministre a souligné l'importance de ce nouvel ouvrage, premier de son genre en Afrique et deuxième au monde de par ses caractéristiques techniques (béton utilisé et structure métallique).

Il a appelé la partie chinoise à mobiliser davantage de moyens humains et logistiques pour accélérer le rythme, rattraper le retard accumulé et respecter le calendrier convenu. L'objectif affiché est une mise en service du pont à la fin de l'année 2027. Salah Zouari a insisté sur la nécessité d'un suivi en temps réel et d'une coordination entre les différents intervenants pour surmonter tout obstacle éventuel durant les travaux.

Enfin, le ministre a inspecté la pose des fondations profondes en mer pour le pont principal. Ce dernier, d'une longueur de 2,1 km, s'élève à environ 60 mètres au-dessus du canal de Bizerte. Le taux d'avancement de cette section atteint actuellement 16 %. Le ministre a précisé que l'achèvement des études et des détails techniques permettra d'augmenter la cadence et d'honorer les engagements pris.