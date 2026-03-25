Tunisie: Vers une coopération renforcée et diversifiée avec le Portugal

Lors d'une réception organisée ce lundi par l'ambassade de Tunisie au Portugal pour célébrer le 70e anniversaire de l'Indépendance, l'ambassadeur Naoufel Heddia a souligné la profondeur des relations tuniso-portugaises.

En présence de hautes personnalités et de responsables portugais, il a réaffirmé la volonté de la Tunisie de diversifier et d'enrichir cette coopération dans tous les domaines, à l'approche du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, prévu l'année prochaine.

Dans son allocution, l'ambassadeur a mis en avant la portée historique de l'indépendance et les étapes clés de la construction de l'État moderne. Selon un communiqué publié ce mardi par l'ambassade, il a notamment insisté sur la centralité de l'éducation comme moteur de développement et de progrès pour le pays.

Souveraineté et diplomatie

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Sur un autre plan, le diplomate a rappelé les fondamentaux de la politique étrangère tunisienne, basés sur l'ouverture à tous les partenaires ainsi que sur la diversification des échanges. Il a insisté sur l'attachement à la souveraineté nationale, au respect de l'indépendance de la décision tunisienne et à l'engagement actif dans l'action multilatérale.

Valorisation de la diaspora

L'ambassadeur a également souligné la place de choix qu'occupe la communauté tunisienne à l'étranger dans la politique générale de l'État. Il a salué le rôle des Tunisiens résidant au Portugal dans la promotion de l'image de leur pays, notant la croissance de leur nombre et la fluidité de leur intégration dans la société portugaise. À cette occasion, il a réitéré l'engagement de l'ambassade à les soutenir et les a encouragés à s'investir au sein de l'Association des Tunisiens au Portugal.

La cérémonie s'est déroulée en présence du corps diplomatique accrédité à Lisbonne, de parlementaires, du président du groupe d'amitié parlementaire Portugal-Tunisie, ainsi que de nombreux amis de la Tunisie issus des milieux médiatiques, culturels et économiques.