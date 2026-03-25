Tunisie: Protection des réfugiés - Mission permanente du pays à Genève réaffirme sa position

La mission permanente de la République tunisienne à Genève a réaffirmé, dans une déclaration prononcée mardi à l'ouverture de la 95e session du comité permanent du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l'engagement constant de la Tunisie en faveur des principes et valeurs universels de protection des réfugiés, ainsi que son attachement aux conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire.

La Tunisie a également souligné sa volonté de garantir des conditions adéquates pour l'accueil temporaire des réfugiés, en renforçant les mécanismes juridiques visant à assurer leur protection et leur dignité humaine.

Elle a, dans le même temps, réitéré son rejet catégorique de toute forme de réinstallation dissimulée des migrants en situation irrégulière, tout en dénonçant toute instrumentalisation politique ou médiatique irresponsable de leur souffrance.

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La mission a appelé à faciliter le retour des réfugiés dans leurs pays d'origine lorsque les conditions le permettent, ainsi qu'à accélérer leur réinstallation dans des pays tiers disposant des capacités économiques et sociales nécessaires, dans le respect du principe de responsabilité partagée.

Elle a plaidé pour une approche globale du phénomène migratoire, fondée notamment sur le traitement de ses causes profondes, telles que les conflits, les crises, les effets du changement climatique et les pandémies.

Elle a estimé que les chiffres avancés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reflètent l'ampleur des défis auxquels font face les pays de la région, appelant la communauté internationale à adopter une approche fondée sur la solidarité et le partage des responsabilités afin d'alléger les souffrances des réfugiés et des déplacés et de leur garantir protection et assistance.

La mission a également insisté sur la nécessité pour les rapports du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés de mettre en lumière les efforts fournis par les pays de la région pour encadrer les réfugiés et les demandeurs d'asile, malgré des contextes économiques et sociaux difficiles et une hausse sans précédent des flux migratoires.

Face à la détérioration dramatique de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens occupés, en particulier dans la bande de Gaza Strip, la mission tunisienne a appelé au respect d'un cessez-le-feu immédiat, à l'accès urgent et sans condition de l'aide humanitaire et à la levée du blocus imposé.

Elle a enfin exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques et morales, en intervenant rapidement pour mettre fin aux violences, tenir la puissance occupante responsable des crimes commis contre les civils et oeuvrer à la fin de l'occupation, en garantissant au peuple palestinien son droit légitime à l'autodétermination et à l'établissement d'un État indépendant avec Jérusalem pour capitale.

Les travaux de la 95e session du comité permanent du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés se poursuivent jusqu'au 26 mars, sous la présidence du Japon, en présence de la Haute-Commissaire adjointe pour les réfugiés, Kelly Clements.