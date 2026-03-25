Tunisie: De Berlin à Tunis - Vers de nouvelles opportunités économiques

Dans le cadre de sa visite officielle en Allemagne à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a présidé le 24 mars 2026 à Berlin une table ronde organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie arabo-allemande (Ghorfa).

Cette rencontre a réuni un groupe de hauts responsables et de dirigeants de grandes entreprises allemandes, telles que la Fédération allemande de l'industrie (BDI), l'Union fédérale des petites et moyennes entreprises (BVMW), l'Association allemande pour la coopération économique avec l'Afrique (Afrika Verein), ainsi que plusieurs sociétés privées intéressées par l'investissement en Tunisie.

À cette occasion, le ministre a présenté un exposé sur l'état et les perspectives du partenariat économique tuniso-allemand, mettant en lumière l'importance des investissements allemands en Tunisie. L'Allemagne se classe ainsi au deuxième rang en termes d'investissements directs étrangers dans le pays, avec plus de 320 entreprises allemandes actives dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que la fabrication de composants automobiles, l'électronique, le textile et les services technologiques.

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Ces entreprises emploient plus de 93 000 personnes en Tunisie, témoignant de leur performance opérationnelle.

Le ministre a également salué la dynamique des nouvelles implantations de ces sociétés en Tunisie, reflétant la confiance croissante des acteurs économiques allemands dans le pays en tant que destination d'investissement.

Par ailleurs, M. Nafti a exprimé sa satisfaction quant au niveau record des échanges commerciaux bilatéraux, qui ont dépassé 5,3 milliards d'euros en 2025, avec un excédent de près de 1,1 milliard d'euros en faveur de la Tunisie. Les exportations tunisiennes vers l'Allemagne ont ainsi atteint plus de 3,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2024.

Cette table ronde, à laquelle a participé une représentante du bureau de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA) en Allemagne, a été l'occasion d'échanger sur les avantages compétitifs de la Tunisie comme destination d'investissement prometteuse. Les participants ont notamment souligné le positionnement stratégique du pays, sa proximité avec le marché européen, la disponibilité de compétences dans des secteurs porteurs, l'existence d'infrastructures physiques et numériques modernes, ainsi que l'appartenance de la Tunisie à différents espaces économiques régionaux et continentaux, notamment l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA) et le COMESA.

Les représentants des secteurs économiques allemands ont, de leur côté, exprimé leur intérêt pour établir de nouvelles relations commerciales et d'investissement avec la Tunisie, afin de sécuriser les chaînes de valeur et approvisionner l'économie allemande en produits à haute valeur ajoutée et technologiquement avancés, faisant de la Tunisie un pôle stratégique dans la région méditerranéenne. Ils ont également souligné que le climat de stabilité et de sécurité en Tunisie constitue un facteur incitatif supplémentaire pour les entreprises étrangères souhaitant s'implanter dans le pays et accéder aux marchés régionaux.

Compte tenu de l'intérêt croissant des milieux économiques allemands pour la Tunisie, en particulier dans le contexte des évolutions régionales, un accord a été trouvé pour intensifier les contacts et réunions entre les acteurs économiques des deux pays. Cela inclut l'organisation d'une visite d'une délégation économique allemande en Tunisie au second semestre 2026, ainsi qu'une participation significative de l'Allemagne aux forums et événements économiques qui se tiendront prochainement en Tunisie, notamment le Forum de Carthage pour l'investissement.