Tunisie: Coupe de Tunisie - L'ASM laisse filer la qualification - Ce spécialiste qui a perdu la main...

A son apogée, l'Avenir Sportif de La Marsa était un redoutable spécialiste de Dame Coupe. Plus maintenant.

Passer sept longues années dans les divisions inférieures a laissé ses traces sur le rendement de la formation marsoise dont le retour parmi l'élite cette saison est ponctué par un cumul de contre-performances.

Depuis l'entame de la saison, les Marsois n'ont jamais réussi à trouver leur vitesse de croisière. Que des résultats en dents de scie qui en disent long sur les difficultés des joueurs.

Pire, l'ASM n'est plus invincible à domicile, comme il l'était autrefois. En témoigne sa dernière sortie à domicile le 28 février dernier pour le compte de la 22e journée quand les Marsois ont concédé une lourde défaite face aux Stadistes sur le score sans appel (0-4).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Suivie l'une autre défaite à Radès devant le leader « sang et or ».

L'incapacité à tenir bon jusqu'au bout

Avant-hier à Bizerte et face à un autre spécialiste de Dame Coupe, les Banlieusards ont réalisé une bonne entame de match, prenant l'avantage dès la 5' en ouvrant le score par le biais de Philip Adejoh.

Pendant les quatre-vingt minutes qui ont suivi, les « Vert et Jaune » ont su gérer les débats, réussissant à préserver leur avantage au score malgré l'insistance des attaquants cabistes.

Puis, la défense a fléchi en l'espace de deux minutes, chose qui a permis à Noureddine Ayendi d'égaliser.

A partir de cet instant, les Cabistes, par leur métier et leur réalisme, ont su tenir bon jusqu'au bout contrairement aux hommes de Ameur Derbal qui ont manqué de tact et de savoir-faire.

Aux prolongations, tout comme durant le temps réglementaire, les « Vert et Jaune » ont pris l'avantage pour le perdre quelques minutes après.

Sami Hlel, ce rempart défectueux...

Désigné capitaine d'équipe sur la base de son expérience, Sami Hlel a failli à sa mission contre le Stade Tunisien, refusant de revenir à la mi-temps, car pris pour cible par les supporters.

Écarté des entraînements pendant une semaine après cet incident, Sami Hlel a été sanctionné par la direction du club avant d'être relégué au rang de deuxième gardien pour le match de coupe.

Sauf que le jeune gardien Mohamed Béchir Abassi s'est blessé en cours de jeu et Sami Hlel a dû prendre la relève.

La rentrée de Hlel aurait dû être un mal pour un bien à la séance des tirs au but de par son expérience. Sauf qu'il n'était pas décisif et l'ASM a été éliminé in-extremis (4-5 TAB).

Avec cette élimination précoce en Coupe de Tunisie, il est clair que les années passées dans les divisions inférieures ont fait perdre la main aux Marsois.

L'objectif pour cette saison, qui est de rester parmi l'élite, ne doit pas empêcher les dirigeants marsois de préparer le prochain exercice dès maintenant. Une revue d'effectif s'impose, voire la recherche d'un entraîneur qui a l'expérience de la Ligue 1.