Afrique: Bassirou Diomaye Faye - Un président au service de la culture et du patrimoine sénégalais

Depuis son accession à la présidence, Bassirou Diomaye Faye affirme son engagement pour la culture, les arts et le patrimoine national. Le chef de l'État entend faire du Sénégal un véritable hub culturel africain, tout en valorisant les industries créatives et le livre dans toutes ses dimensions.

L'histoire de l'accession de Bassirou Diomaye Faye à la souveraineté nationale est foncièrement liée à la culture. Élu dès le premier tour le 24 mars 2024, le nouvel élu prêtera serment le 2 avril. Après sa prise de fonction, il assistera, sept mois plus tard, à une autre célébration tout aussi importante : l'ouverture de la 15e Biennale de l'art africain contemporain en novembre 2024. Lors de cette occasion, il a souligné le rôle de l'art comme levier de souveraineté intellectuelle et de valorisation de l'identité africaine. Sa visite à l'ancien Palais de Justice de Dakar a marqué son soutien aux 58 artistes internationaux exposés.

En sa qualité de Premier Protecteur des Arts et des Lettres, le chef de l'État a tenu à rassurer les acteurs culturels sur sa volonté de veiller au développement de l'économie de la culture pour créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, à l'exploitation du numérique comme levier de diffusion, de valorisation et d'opportunités économiques, et au renforcement de la décentralisation culturelle afin de garantir un accès équitable à la culture sur tout le territoire. Le président Diomaye a ainsi, dès son arrivée au pouvoir, affirmé son soutien à ce secteur tout en soulignant sa volonté de repositionner le Sénégal comme hub culturel africain. Un signal fort, mais surtout symbolique et diplomatique.

Forum national du livre et de la lecture, une première

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Le soutien du Président de la République à ce secteur ne s'est pas seulement fait sentir en termes de discours. En 2025, il a mis en lumière l'importance stratégique du livre et de la lecture dans la construction du savoir, la préservation de la mémoire collective et la valorisation du patrimoine culturel national. C'est dans ce sillage que s'est tenu, en octobre, le premier Forum national du Livre et de la Lecture, une initiative inédite qui vise à insuffler une nouvelle énergie au secteur. Ce forum a pour ambition de stimuler la création littéraire sénégalaise, de renforcer l'économie du livre et de mettre en valeur les oeuvres produites dans les langues nationales.

Droits des artistes au coeur des préoccupations

Le chef de l'État ne s'est pas arrêté en si bon chemin. En Conseil des ministres, en janvier dernier, il a donné des instructions portant sur la mise en oeuvre de la rémunération pour copie privée (RCP) afin de garantir la protection des artistes et la valorisation effective de leurs droits.

Cette orientation marque un tournant « historique » dans la reconnaissance et la protection des droits des créateurs, auteurs, interprètes et producteurs du Sénégal, d'après la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV). Toujours fidèle à sa politique culturelle, en février dernier, le président Faye a demandé au gouvernement d'engager « d'urgence », avec l'implication des experts, les recherches nécessaires pour le retour effectif des biens culturels nationaux dans le patrimoine historique du Sénégal.

S'exprimant lors de la rencontre hebdomadaire du Conseil des ministres, il a, en outre, indiqué au gouvernement l'urgence de développer une stratégie d'élargissement et de préservation des sites, monuments historiques et biens nationaux classés, notamment les sept biens culturels inscrits au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Dans cette dynamique, ce mois-ci, la salle de cinéma Canal Olympia Téranga, située à côté du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose et appartenant auparavant à la multinationale française Bolloré, a été rétrocédée à l'État du Sénégal, aux services du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Le chef de l'État a aussi demandé « l'actualisation consensuelle », avant la fin de l'année 2026, du répertoire et du classement des biens matériels et immatériels relevant du patrimoine historique, ainsi que l'organisation d'un forum international sur le patrimoine historique du Sénégal, en décembre prochain, lors d'un Conseil des ministres.

Ministère qui ne fait plus qu'un

Dès son arrivée au pouvoir, le président Diomaye a nommé Khady Diene Gaye ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Un alliage qui était loin de ravir les acteurs culturels. Certains craignaient que l'idée de regrouper ces secteurs, bien que destinée à la coordination, puisse poser un problème, car chaque domaine est très large et les missions sont multiples, ce qui rend difficile une attention approfondie sur la culture ou sur le sport.

La décision a été prise de séparer la Culture des autres portefeuilles le 6 septembre 2025 lors d'un remaniement ministériel. La culture est désormais gérée dans un ministère dédié : le Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, avec Amadou Ba aux commandes. Cela vise à donner plus de visibilité et de moyens à la culture. Il vise également à mieux mettre en oeuvre les politiques culturelles, comme la préservation du patrimoine, le soutien aux industries créatives et l'organisation d'événements, sans compter un budget et des projets ciblés pour le secteur culturel.