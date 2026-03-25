Sénégal: New Deal technologique - Le portail e-Sénégal officiellement opérationnel

24 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.Gueye

À l'occasion du lancement des projets structurants du New Deal technologique, le portail e-senegal.sn est désormais opérationnel. Conçu comme un guichet unique des services administratifs, cet outil numérique marque une nouvelle étape dans la transformation digitale de l'administration publique.

La plateforme permet aux usagers d'accéder à un large éventail de démarches en ligne, de centraliser l'ensemble des informations administratives et de suivre leurs procédures en toute transparence. Elle vise ainsi à simplifier considérablement les interactions entre les citoyens et les services publics.

Ce lancement s'inscrit dans une dynamique globale de modernisation de l'État. Les autorités entendent, à travers cette initiative, améliorer l'accessibilité des services publics, renforcer l'efficacité administrative et offrir une تجربö utilisateur plus fluide et plus lisible.

Selon les autorités, à travers e-Sénégal, l'administration se veut désormais plus proche, plus rapide et mieux adaptée aux besoins des citoyens. Une avancée concrète vers un service public digitalisé, au service de la performance de l'État et de la satisfaction des usagers.

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