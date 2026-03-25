Afrique: Éducation et formation - Le programme Clé au service de l'inclusion et de l'équité

Combattre l'exclusion des jeunes filles et des enfants en situation de handicap ou la non-continuité de leur cursus scolaire, mais aussi soutenir leur autonomisation et la révision des curricula au Sénégal, c'est ce que vise le Programme Clé mis en oeuvre à travers le pays depuis 7 ans.

Financé par Affaires mondiales Canada, le Programme Clé oeuvre au niveau du secteur de l'éducation au Sénégal et dans 5 autres pays africains. Il vise le bien-être économique et social des populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes filles et les femmes, une meilleure éducation de ces dernières.

« Le Sénégal et 6 autres pays d'Afrique bénéficient de ce programme. Les réalités qui nous ont amenés à définir ce programme, c'est déjà l'exclusion des jeunes filles, ou la non-continuité de leur cursus au niveau des établissements scolaires, qui sont dus à multiples facteurs. Au-delà de cela, c'est aussi au niveau du renforcement des curricula », a expliqué mardi, la représentante pays du Programme-Clé, Aïssatou Ba.

Ainsi, à travers ce programme, l'organisation canadienne renforce ses partenaires, pour qu'ils outillent mieux leurs enseignants afin de pouvoir donner un service de qualité aux étudiants et aux apprenants.

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« On est actuellement à plus d'une centaine de volontaires qui sont venus renforcer nos partenaires, mais nous avons impacté aussi plus de 3000 personnes. Ce n'est pas seulement un renforcement des capacités, mais nous finançons aussi des microprojets qui sont vraiment assez innovants, souvent en apportant un peu de la technologie », a-t-elle ajouté.

Dès lors, pour appuyer ces microprojets, le Programme Clé débourse chaque année environ 40 millions de francs CFA et plus de 100 volontaires ont été mobilisés à cet effet.

En réalité, la responsable de Suivi et évaluation de la Coalition des Organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep), Elisabeth Massaly Senghor, a relevé que le système éducatif sénégalais aujourd'hui fait face à un grand défi, qui est la question de l'inclusion.

Environ 1,5 million d'enfants exclus du système éducatif

« Nous avons environ 1,5 million d'enfants qui n'ont accès à aucune forme d'éducation et de formation. Même ceux qui sont dans le système font face à des défis qui sont liés à des contraintes d'apprentissage, le manque de formation des enseignants, l'inaccessibilité de certains établissements », a-t-elle soutenu.

Donc, pour Mme Senghor, la question de l'inclusion, qui est au coeur même de leur engagement au sein de la coalition, est un cri de coeur pour eux. Et le programme Clé, dans ce sens, les accompagne pour voir comment disposer d'outils, de capacités pour influer de manière positive sur les politiques éducatives.

Pour la représentante du ministère de l'Éducation nationale, Aminata Mbengue, membre de la Cellule Genre, a fait savoir que leur quotidien, c'est de travailler pour l'équité afin que les enfants, aussi bien garçons que filles, soient à l'école et y restent pour réussir.

« Nous avons au niveau de nos quelques écoles et établissements des champions de l'inclusion. Ce sont des enseignants et des enseignantes qui sont au service de l'école et qui accompagnent les enfants handicapés à mieux s'intégrer, à mieux apprendre », a-t-elle témoigné.