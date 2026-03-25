Sénégal: Ouvrage «De Boutou à Bordeaux - L'odyssée de Berthe» : Le cri d'une jeune fille qui défie les frontières sociales

revue litteraire

Dans un roman poignant et profondément humain intitulé « De Boutou à Bordeaux : L'odyssée de Berthe », Georgette Henriette Manga signe une oeuvre engagée qui met en lumière le combat silencieux de nombreuses jeunes filles africaines privées d'éducation. À travers le destin de Berthe, l'auteure explore avec finesse et sensibilité les fractures sociales, la force du courage féminin et la puissance salvatrice de l'école, dans un récit aussi intime qu'universel.

Dans « De Boutou à Bordeaux : L'odyssée de Berthe », préfacé par Abdoulaye Racine Senghor, Georgette Henriette Manga propose bien plus qu'un simple récit romanesque. La jeune écrivaine originaire de Mlomp Cadjinole, dans le département d'Oussouye, livre une traversée humaine marquée par la résilience, l'espoir et la quête d'émancipation. Ainsi, son ouvrage plonge le lecteur au coeur de Boutou, un village où les traditions assignent encore les femmes à un rôle strictement domestique, loin de toute ambition éducative ou personnelle. Dans cette communauté figée par les habitudes sociales, les filles grandissent sans accès à l'école ni perspectives d'avenir. Leur destin semble écrit d'avance.

C'est dans ce décor figé que naît l'histoire de Berthe, personnage central du roman. Pourtant, au milieu de cet environnement contraignant, surgit une figure décisive : « Tonton Paul ». Refusant de voir sa nièce enfermée dans une existence sans horizon, il choisit de briser les conventions et de lui offrir une chance rare, celle de l'éducation. Ce geste marque le début d'un long chemin fait d'efforts, de sacrifices et de dépassement de soi. Élève brillante, Berthe se distingue rapidement par ses résultats et intègre un lycée d'excellence en ville. Mais cette ascension n'est pas sans épreuves.

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Entre pressions sociales, obstacles personnels et défis émotionnels, elle apprend à se construire dans un univers souvent dominé par la gent masculine. Originaire de la région de Ziguinchor, Georgette Henriette Manga conjugue parcours académique et passion littéraire. « Je poursuis actuellement un Master 2 en gestion des entreprises à BEM. Depuis mon plus jeune âge, l'écriture constitue pour moi un espace d'expression, de réflexion et de partage. Aujourd'hui, je mène de front une formation professionnelle en gestion et une aventure littéraire qui me tient profondément à coeur », confie-t-elle au « Soleil ».

Son ouvrage, d'environ 121 pages, retrace minutieusement l'évolution de son « héroïne » à travers plusieurs chapitres. « Mon roman est structuré autour de différents chapitres qui racontent le parcours de Berthe, marqué par les épreuves, les choix décisifs et l'espérance. Le lecteur découvre une jeune fille issue d'un milieu modeste, confrontée à des défis familiaux, sociaux et émotionnels, depuis son enfance à Boutou jusqu'aux réalités auxquelles elle fait face en grandissant », explique Mlle Manga.

L'éducation, moteur d'un destin réinventé

Parmi les moments les plus marquants du récit figure la décision de « Tonton Paul », véritable symbole du courage individuel face aux pesanteurs sociales. « Le passage qui m'émeut le plus reste celui où "Tonton Paul" décide de défendre l'éducation de Berthe malgré les oppositions et les résistances familiales. Ce moment incarne la bravoure, la détermination et la volonté de transformer un destin. Il apparaît dès le premier chapitre et transmet un message fort : certains oncles se battent pour la réussite de leurs nièces, quel qu'en soit le prix », souligne avec fierté Georgette Henriette Manga.

À travers cette histoire, la jeune écrivaine aborde des thématiques universelles telles que l'amour, la réconciliation, le courage féminin et les réalités sociales africaines contemporaines. Son écriture met en lumière des trajectoires souvent invisibles, tout en donnant une voix à celles qui luttent pour exister au-delà des limites imposées. L'inspiration du roman puise directement dans le réel. « L'idée de "De Boutou à Bordeaux : L'odyssée de Berthe" est née d'un croisement entre des réalités sociales observées, des expériences personnelles et des émotions profondes liées au vécu de nombreuses jeunes filles », indique l'écrivaine.

Avec ce premier ouvrage, Georgette Henriette Manga signe un récit à la fois intime et universel, rappelant que l'éducation demeure l'une des armes les plus puissantes contre les inégalités. De Boutou à Bordeaux apparaît ainsi comme une ode à la persévérance et à la capacité humaine à réinventer son avenir, même lorsque tout semble déjà écrit. À travers Berthe, c'est toute une génération de jeunes filles qui trouve une voix et peut-être, un chemin vers sa propre odyssée.