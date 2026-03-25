Sénégal: An 2 de Bassirou Diomaye Faye - Le sport, une priorité nationale

Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye remportait l'élection présidentielle devant Amadou Ba. Ce mardi marque donc le 2ème anniversaire, l'occasion de mettre en lumière les réalisations dans plusieurs secteurs. Le sport fait notamment partie des points saillants, avec une perspective alléchante : les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le sol africain.

Près de 5 milliards FCFA ont été alloués aux compétitions internationales en 2025, dont 2,2 milliards pour les qualifications au Mondial 2026 de football. Concernant la participation à la CAN 2025, le ministère des Sports a mobilisé un budget global de 5 milliards 125 millions de francs CFA, couvrant l'hébergement, la restauration, le transport et la logistique de la délégation. À titre de comparaison, la participation à la CAN 2021 avait nécessité 6,5 milliards FCFA, celle au Mondial 2022 au Qatar 11 milliards, et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire 7 milliards FCFA. Cela illustre illustre un effort de rationalisation budgétaire assumé par le gouvernement.

Budget 2026 du ministère

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Le budget 2026 du ministère est fixé à 39,130 milliards FCFA en autorisations d'engagement et 38,961 milliards FCFA en crédits de paiement, avec une enveloppe de 30,786 milliards FCFA dédiée au seul programme de développement sportif. Ce budget s'articule autour de trois programmes : la promotion sociale et économique des jeunes, le développement sportif, et le pilotage administratif. Par ailleurs, le budget général 2026 prévoit près de 90 milliards FCFA dédiés aux infrastructures liées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse et à la Coupe d'Afrique des Nations.

2026 : plusieurs compétitions

Pour l'année 2026, l'Etat du Sénégal a alloué 4,6 milliards de francs CFA pour 101 compétitions internationales auxquelles les différents athlètes sénégalais vont participer (sports de combat, le handball, le basket-ball, le canoë-kayak, le volley-ball, le rugby, le tennis de table, la danse sportive). Le ministère de la Jeunesse et des Sports a officialisé la nouvelle au début du mois de mars 2026.

Pour arriver à cette somme, le département dirigé par Khady Diène Gaye avait adressé une demande aux fédérations et groupements sportifs. Au total, 43 fédérations et groupements ont répondu, avec 223 compétitions internationales qui devaient coûter 6,7 milliards de francs CFA. Le ministère, avec l'aide du Comité National olympique et sénégalais (CNOSS) et des fédérations, a décidé de retenir 101 compétitions, avec 35 fédérations et groupements sportifs, avec un total estimé à 4,645 milliards de francs CFA. Toutefois, il faut souligner que le football ne fait pas partie de cette planification.

La CAN 2025, un titre continental historique

Le début d'année 2026 a été très riche pour le Sénégal, avec le sacre à la CN 2025 au Maroc. Les Lions, menés par Pape Thiaw, désigné sélectionneurs lors de l'an 1 de Bassirou Diomaye Faye, ont régné sur l'Afrique en battant le Maroc en prolongations (1-0), décrochant ainsi la 2ème étoile du pays.

Il y a également eu une qualification pour la Coupe du monde 2026, avec un tournoi qui débutera au mois de juin. Le président a instruit la Fédération sénégalaise de football de déployer un plan de préparation des Lions du Sénégal pour la Coupe du monde 2026, où le Sénégal est logé dans le groupe I avec la France et la Norvège.

Les JOJ, un chantier prioritaire

Le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l'engagement de l'État pour une organisation exemplaire des JOJ Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, et a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser les infrastructures dans les délais. C'est la première fois qu'un pays africain accueille cet événement.

Les travaux de rénovation ont démarré dès mi-mai 2024, avec une durée de 18 mois pour la réhabilitation du stade Iba Mar Diop et de 14 mois pour la piscine olympique. Des infrastructures de proximité seront également réalisées dans onze quartiers, notamment à Yoff, Guédiawaye, Diamniadio et Saly, avec des réhabilitations de terrains de football et de basket.

Le Chef de l'Etat a effectué une deuxième inspection des chantiers à Diamniadio et Dakar, visitant le village olympique, le centre équestre et le stade Iba Mar Diop. Il a insisté sur le respect strict du calendrier de livraison des infrastructures, affirmant qu'il s'agit d'un « défi national » engageant l'image et l'honneur du pays.

Réformes institutionnelles du sport

Un nouveau Code du sport, adopté en Conseil des ministres en juillet 2025, régit désormais le secteur et limite les mandats des dirigeants des fédérations sportives. Par ailleurs, le Conseil national de la Jeunesse (CNJS) a été remplacé par un Conseil Consultatif de la Jeunesse du Sénégal (CCJS).

Infrastructures de proximité

Le ministère des Sports a planifié la construction de 25 plateaux multifonctionnels en 2025 et de 50 supplémentaires en 2026, ainsi que le suivi et la régularisation de 12 stades inachevés à travers le pays.

Par ailleurs, une coopération avec la Chine permettra de créer un Centre de haute performance au CNEPS de Thiès.