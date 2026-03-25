Afrique: TAS - Le recours du Sénégal déposé ce mardi

Après le retrait de son titre de champion d'Afrique 2025 par la Confédération africaine de football (CAF), le Sénégal doit déposer son recours au Tribunal arbitral du sport (TAS) ce mardi, selon Moussa Mbaye, membre du Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).

Il s'en est ouvert à l'émission Galaxie Sport sur la RTS. « Le recours sera certainement déposé mardi. C'est une procédure que nous allons engager. Les gens vont entendre beaucoup de fake news, mais qu'ils aient la patience d'attendre les communications officielles de la Fédération Sénégalaise de Football. Nous n'allons pas agir avec émotions, mais de manière très froide et très lucide pour porter au mieux les intérêts du football sénégalais ».