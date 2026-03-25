Tunisie: Investissements allemands - Plus de 93.000 emplois générés au pays

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a présidé mardi à Berlin une table ronde avec des responsables et dirigeants d'entreprises allemandes, consacrée au renforcement du partenariat économique bilatéral.

Organisée en coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie arabo-allemande (Ghorfa), la rencontre a réuni notamment des représentants de la Fédération allemande de l'industrie (BDI), de l'Union fédérale des PME (BVMW) et de l'Association allemande de coopération économique avec l'Afrique (Afrika Verein), ainsi que des entreprises intéressées par l'investissement en Tunisie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la visite officielle du ministre en Allemagne, marquant le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, selon un communiqué du ministère.

À cette occasion, Nafti a présenté les perspectives du partenariat économique tuniso-allemand, soulignant que l'Allemagne se positionne comme le deuxième investisseur étranger en Tunisie. Plus de 320 entreprises allemandes y sont actives, notamment dans les composants automobiles, l'électronique, le textile et les services technologiques, générant plus de 93.000 emplois.

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Le ministre a également mis en avant la progression des échanges commerciaux, qui ont dépassé 5,3 milliards d'euros en 2025, avec un excédent de près de 1,1 milliard d'euros en faveur de la Tunisie. Les exportations tunisiennes vers l'Allemagne ont franchi 3,2 milliards d'euros, en hausse de 13 % sur un an.

Les discussions ont porté sur les atouts de la Tunisie comme destination d'investissement, notamment sa position stratégique et son intégration dans des espaces économiques régionaux, dont la ZLECAF et le COMESA. Les participants allemands ont exprimé leur intérêt pour le marché tunisien et leur volonté de développer de nouveaux partenariats. Ils ont également salué le climat de stabilité du pays.

Les deux parties sont convenues d'intensifier les échanges, notamment à travers l'organisation d'une mission économique allemande en Tunisie au second semestre 2026 et une participation accrue aux événements économiques, dont le Forum de Carthage sur l'investissement.