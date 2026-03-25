Tunisie: Réformes, amnistie, équité bancaire - Abderrazek Houas interpelle l'ARP

Abderrazek Houas, porte-parole de l'Association nationale des petites et moyennes entreprises, a publié le 25 mars 2026 une adresse directe à l'Assemblée des représentants du peuple, réclamant des réformes structurelles immédiates face à ce qu'il décrit comme une perturbation mondiale profonde menaçant les chaînes d'approvisionnement et la stabilité économique de la Tunisie.

Au cœur de ses revendications figure la libéralisation de l'économie tunisienne, appelant à un soutien financier et législatif à l'investissement, à la révision des lois jugées contraignantes et à la simplification des procédures administratives. Il plaide également pour l'abandon définitif des textes réglementaires obsolètes qu'il estime inadaptés au contexte économique actuel.

Houas réclame par ailleurs l'adoption d'une amnistie générale dans les affaires de chèques sans provision, mesure qu'il présente comme un levier de libération des énergies humaines et de réintégration des individus et des entreprises dans le circuit économique, dans un cadre préservant les droits de toutes les parties.

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Le porte-parole insiste en outre sur la nécessité de garantir l'accès des agriculteurs au financement et leur protection en tant que pilier de la sécurité alimentaire, tout en appelant à renforcer la souveraineté énergétique, pharmaceutique et technologique du pays, notamment par le soutien aux startups. Finalement et non moins important, Houas exige l'application stricte de la loi à l'égard des banques, la fermeture de la voie aux interprétations arbitraires et la consécration du principe d'équité dans l'accès au financement, afin d'assurer l'égalité des chances entre les opérateurs économiques.