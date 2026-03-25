Tunisie: 27e édition du festival « Musique & Cinéma Marseille » - Deux voix distinctes

Du 30 mars au 4 avril 2026, le festival « Musique & Cinéma Marseille » propose une programmation dense, mêlant musique, cinéma et engagement social. Parmi les temps forts de cette 27e édition, deux films portant sur Gaza retiennent particulièrement l'attention :« Inside Gaza », réalisé par Hélène Lam Trong et « La voix de Hind Rajab » de Kaouther ben Henia, qui continue de sillonner les festivals à travers le monde.

« Inside Gaza » suit le quotidien périlleux des journalistes, confrontés à la guerre et à l'urgence de transmettre la réalité au monde. Le compositeur du film « Thibault Cohade », présent dans le cadre de l'« MCM », présentera au public une partition musicale extraite de la B.O du documentaire signé Hélène Lam Trong.

Ce film documentaire marquant sur la vie de reporters post 7 octobre 2023 à Gaza est un hommage dur mais nécessaire aux plus de 200 journalistes assassinés sur terrain. La musique sobre fait la force du film.« La Voix de Hind Rajab » de Kaouther Ben Henia, projeté hors compétition, offre un portrait intime et poignant de la petite fille Hind Rajab, décédée dans des circonstances terribles.

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Un film qui révèle à la fois les défis et la résilience des femmes dans ce territoire marqué par la violence et la destruction. Il vient d'être nominé dans la catégorie meilleur « film international » aux Oscars. Ces deux longs métrages font écho à un cinéma engagé, présent dans ce festival marseillais.

Pleins feux sur l'« MCM »

La programmation ainsi que l'ensemble des invités d'honneur de la 27e édition du Festival international Music &Cinéma Marseille (MCM) ont enfin été dévoilés. Cette année, le programme s'annonce riche en avant-premières et en rencontres.

Romane Bohringer, grande actrice et réalisatrice du cinéma français, est la troisième invitée d'honneur de cette édition, aux côtés de Steven Price, compositeur britannique oscarisé à qui l'on doit notamment la bande-son de « Gravity », et Veerle Baetens, actrice majeure du cinéma belge.

D'autres personnalités sont également attendues, comme Emilie Tronche, réalisatrice de la série « Samuel » présentée sur Arte, ainsi que les duos de réalisateurs et compositeurs Olivier Masset-Depasse et Frédéric Vercheval, qui présenteront le film « Duelles », et Anthony Sahyoun et Cyril Aris, qui présenteront « Un monde fragile et merveilleux ».

Egalement dans cette édition, Jérémie Renier présentera « D'un monde à l'autre », documentaire dédié à Gaspard Ulliel, et Sébastien Wolf de « Feu! Chatterton » présentera « Elise sous emprise », dont la sortie en France est attendue en mai prochain.

Jérôme Rebotier, compositeur à qui l'on doit la bande-son du « Comte de Monte-Cristo », sera à la direction de la master class de composition musicale pour l'image et présentera le ciné-concert de clôture suite à la remise des prix qui aura lieu à La Criée - Théâtre national de Marseille. Lors de la soirée d'ouverture, le film « Vivaldi et moi » sera projeté en avant-première en présence de son compositeur Fabio Massimo Capogrosso.