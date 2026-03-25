Tunisie: Jazzit Festival, le métissage en héritage - Acte II d'une scène en mouvement

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Asma DRISSI

Du 2 au 5 avril 2026, le « Jazzit Festival » signe son grand retour avec une deuxième édition qui promet de faire vibrer les amateurs de jazz et de musiques improvisées.

Porté par le label Jazzit Records, ce jeune rendez-vous, lancé en 2025, s'impose déjà comme un marqueur fort dans le paysage musical tunisien.

En l'espace d'une année, le festival a su se positionner comme une plateforme dynamique dédiée au métissage musical, à la rencontre des esthétiques et à l'exploration des formes contemporaines du jazz. Une ambition affirmée qui se traduit, pour cette nouvelle édition, par une programmation dense et résolument tournée vers l'expérience live.

Pendant cinq jours, le Jazzit Festival déploiera une série de propositions artistiques où improvisation et liberté seront les maîtres-mots. Au programme : des « jam sessions » ouvertes aux rencontres spontanées, des « live sets » portés par des artistes confirmés et émergents, des « aftershows » prolongeant la nuit dans une ambiance électrique, ainsi que des « workshops » destinés à transmettre et partager les pratiques du jazz.

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Plus qu'une succession de concerts, l'événement se veut un véritable espace de circulation des idées et des sons, où musiciens et publics se retrouvent dans une même énergie collective. Le jazz, dans toute sa diversité, y est célébré comme un langage universel, capable de franchir les frontières culturelles et générationnelles. Avec cette deuxième édition, le Jazzit Festival confirme son ambition : inscrire durablement en Tunisie une scène vivante, ouverte et audacieuse, où le métissage n'est pas seulement une esthétique, mais un héritage en constante réinvention.

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