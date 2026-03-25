Tunisie: L'USBG éliminée en Coupe de Tunisie - Une débâcle au mauvais moment

Coup dur pour l'USBG, humiliée par un carton à Msaken qui l'a éliminée de piètre manière de la Coupe de Tunisie.

L'USBG n'a pas pesé lourd face au CS Msaken et a été éliminée dès son entrée en lice en Coupe de Tunisie sur le score fleuve de 4 buts à 1. Un naufrage qui n'a pas été du tout apprécié par les fans des « Jaune et Noir », déjà très en colère du fait de la longue série noire en championnat avec six matches successifs sans la moindre victoire.

Pour l'entraîneur Karim Delhoum, déjà sur la sellette, c'est le faux pas de trop et un cinglant revers. On imagine, en effet, très mal qu'il puisse résister plus longtemps à cette crise de résultats et rester encore aux commandes dans une ambiance devenue délétère. Le changement de staff avant le dernier virage du championnat devient inévitable.

Pas de circonstances atténuantes

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Ce naufrage en seizièmes de finale à Msaken peut s'expliquer par le nombre important de joueurs piliers absents. Les cinq joueurs étrangers (Daniel Oboh, Mustapha Samb, Junior Bida, Abdelouahed Bakkhouche et Lamin Touray), interdits par les règlements de participer à un match de coupe contre un club de division inférieure.

Quant à Salah Harrabi, Iyed Touis, Ayoub Mcharek et Abdallah Amri, ils ont manqué à l'appel pour cause de blessure. Et les trois joueurs (Ghazi Abderrazak, Khemaies Mâaouani et Borhane Hakimi), qui avaient à purger la sanction de suspension pour somme d'avertissements. Absences record qui ont touché les trois compartiments et qui ont forcé Karim Delhoum au grand chambardement dans la composition de l'équipe, à la création d'une nouvelle colonne vertébrale et à l'option pour un dispositif de jeu différent.

Est-ce pour autant un motif suffisant et convaincant pour donner raison à la sortie par la petite porte de l'épreuve de Coupe devant une équipe du milieu du tableau en Ligue 2 ? Difficile à concevoir et à avaler comme argument. Cette élimination, malgré tous les handicaps cités, a été l'une des grosses surprises des seizièmes de finale. La manière frustrante et humiliante avec laquelle elle a été subie fait qu'elle ne sera ni facile ni rapide à digérer et à oublier.